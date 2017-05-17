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18:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Движение по улице Глазкова в Волгограде прекращено до 20 мая

До 20 мая закрывается движение автотранспорта по улице Глазкова в Волгограде в границах проспекта им. Ленина и улицы Батальонной в Центральном районе.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе мэрии, движение закрыто из-за коммунальных работ, связанных с комплексным обновлением участка теплотрассы.

Коммунальные службы выявили дефект магистрального трубопровода диаметром 500 мм на улице Глазкова во время проведения гидравлических испытаний, которые проводили во время подготовки системы теплоснабжения города к следующему отопительному сезону.

В мэрии отмечают, что уже устранено уже 148 порывов сетей, выявленных в ходе испытаний в городе. Замена остальных поврежденных участков трубопроводов продолжается.

В городе в текущем году планируется возведение пяти блочно-модульных котельных, будут реконструированы 12 котельных и 25 ЦПТ, проложено 17,6 км и заменены 22,3 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций в систему теплоснабжения достигнет почти 2 млрд рублей.

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