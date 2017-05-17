Движение по улице Глазкова в Волгограде прекращено до 20 мая
До 20 мая закрывается движение автотранспорта по улице Глазкова в Волгограде в границах проспекта им. Ленина и улицы Батальонной в Центральном районе.
До 20 мая закрывается движение автотранспорта по улице Глазкова в Волгограде в границах проспекта им. Ленина и улицы Батальонной в Центральном районе.
Как сообщают ВДТВ в
Коммунальные службы выявили дефект магистрального трубопровода диаметром 500 мм на улице Глазкова во время проведения гидравлических испытаний, которые проводили во время подготовки системы теплоснабжения города к следующему отопительному сезону.
В мэрии отмечают, что уже устранено уже 148 порывов сетей, выявленных в ходе испытаний в городе. Замена остальных поврежденных участков трубопроводов продолжается.
В городе в текущем году планируется возведение пяти