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08:51 (мск), источник: Volga News

На организацию детского отдыха в Самаре направят 193 млн рублей

В 2017 г. на организацию летнего отдыха детей будет направлено более 193 млн руб., что на 7 млн руб. больше показателей прошлого года. Об этом сообщили во вторник, 16 мая, на заседании профильного комитета Самарской городской думы.

Вариантов отдыха предлагается несколько. Для любителей природы будут работать 10 летних лагерей круглосуточного пребывания. Это центры «Арго», «Волгаренок», «Заря» и т. д. Ребят ждут профильные смены, посвященные Году экологии и чемпионату мира по футболу.

Для тех, кто проводит лето дома, предлагаются лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Всего летом 2017 года будут работать 178 таких лагерей. Планируется, что их посетят более 13 тыс. детей.

Не обойдется и без выездных мероприятий. В июне-августе более 14 тыс. школьников примут участие в экспедициях, походах, в конкурсах, фестивалях, сборах и экскурсиях по родному краю.

Кроме того, по городу будет работать 115 спортивных площадок. Они расположены при школах и центрах дополнительного образования. Для занятий с юными спортсменами город привлечет более 100 профессиональных тренеров.

Пока дети отдыхают, их школы будут приводить в порядок. Всего в Самаре работает 160 муниципальных общеобразовательных учреждений. В связи со сложной финансовой ситуацией капитальный ремонт проведут лишь в 21 одной школе. На эти цели бюджет выделяет 56,3 млн рублей.

О ходе работ власти будут информировать депутатов и членов общественных советов микрорайонов.

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