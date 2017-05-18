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08:57 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области решили повысить тарифы на капремонт

Члены областного кабинета министров решили увеличить тарифы на капремонт с 1 июля 2018 года, сообщает samara.ru. В первом полугодии следующего года размер взноса решено сохранить на уровне 2017 г. Тарифы вырастут следующим летом на 4%.

Сейчас минимальный размер взноса составляет 5,45 рублей за квадратный метр для домов до 5 этажей (включительно) и 6,27 руб. для домов выше 5 этажей.

Напомним, в апреле правительство региона приняло постановление, которое изменило критерии оценки первоочередности капремонта. В среднем сроки сдвинулись на 30 лет. Документ в старой редакции регламентировал ремонт фасадов, крыш, подвалов, инженерных систем до 20−30 годов.

Кроме того, изменились сроки проведения капитального ремонта новостроек. В предыдущей редакции региональная программа устанавливала срок ремонта домов в Крутых Ключах на 2023−2024 гг. По новой — на 2051−2053 гг.

Теперь дома в очередь ставит специальная программа на рейтинговой основе. В критерии, по которым определяется необходимость, входит, например, срок эксплуатации дома и проведение последнего капремонта.

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