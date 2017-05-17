Новосибирск ищет в Омске рынок сбыта для своих трамваев за 18 миллионов
Там транспорт модернизируют совместно с беларусами и хотят продавать соседям.
Там транспорт модернизируют совместно с беларусами и хотят продавать соседям.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился планами по сбыту трамваев, которые модернизируют на новом совместном
— Мы планируем на транспортном форуме выставить этот вагон, показать возможности нашего предприятия соседям: Томску, Омску, Барнаулу, Красноярску — и получить от них заказы, — заявил Локоть.
Отметим, в Омске пока больше прижилась практика бесплатных поставок списанных трамваев из Москвы. Недавно на линию вышли пять таких вагонов, после чего стало известно, что омская мэрия намерена еще раз побороться за ставший ненужным столице транспорт уже в количестве 10 штук.