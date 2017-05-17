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21:33 (мск), источник: Tengrinews

Отели в Турции могут стать недоступными многим казахстанцам

Летний отдых в Турции может стать недоступным для многих казахстанцев из-за 15 процентного роста цены на самое популярное направление.

Источник: Tengrinews

И это еще не предел. Ведь сезон только начинается, а потому цены могут измениться не раз, говорится в сюжете телеканала КТК. По словам экспертов, причина удорожания кроется в высоком спросе. Мест в отелях становится все меньше, а желающих посетить Средиземное море все больше. Чтобы отсеивать неплатежеспособных отдыхающих отели поднимают цены.

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«В Турцию, по сравнению с прошлым годом, цены немного выросли. Это, конечно, связано с политикой. С конца прошлого года открыты границы для граждан России в Турцию. Большой поток туристов из России и с Украины», — отметила менеджер по туризму и образованию за рубежом Жанна Камалбаева.

Чтобы отдых не влетел в копеечку, путевки советуют бронировать заранее. Так можно сэкономить до трети стоимости, передает телеканал. Впрочем, немало туристов место будущего отпуска выбирает, исходя из курса валют. Сейчас самое выгодное предложение независимо от сезона — Эмираты. Неделя в пятизвездочном отеле обойдется в среднем в 150 тысяч тенге. Чуть дороже — остров Хайнань. Третье место делят Грузия, Болгария и Египет. Таиланд и Турция — самые дорогие среди бюджетных направлений.

Между тем, курорты внутри страны не уступают по стоимости заграничным. Дешевле всего недельный отпуск на Капчагае и Алаколе. Почти на 100 тысяч дороже обойдутся семь дней на побережье Балхаша, Каспия или в Боровом. Сэкономить на отдыхе в Казахстане можно, говорят туроператоры, если взять на себя расходы на дорогу и самостоятельно заняться поиском отеля.

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Отели в Турции могут стать недоступными многим казахстанцам
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