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11:01 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Депутаты облдумы проинспектировали строительство «Волгоград Арены»

На главной стройплощадке региона «Волгоград Арене» готовятся к ответственному этапу — подъему вантовой кровли. Важнейший проект контролируется на всех этапах.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской областной Думе создана специальная временная комиссия.

Депутаты проинспектировали ход работ на ключевых объектах в рамках подготовки к чемпионату мира.

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