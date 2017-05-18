Депутаты облдумы проинспектировали строительство «Волгоград Арены»
На главной стройплощадке региона «Волгоград Арене» готовятся к ответственному этапу — подъему вантовой кровли. Важнейший проект контролируется на всех этапах.
На главной стройплощадке региона «Волгоград Арене» готовятся к ответственному этапу — подъему вантовой кровли. Важнейший проект контролируется на всех этапах.
В Волгоградской областной Думе создана специальная временная комиссия.
Депутаты проинспектировали ход работ на ключевых объектах в рамках подготовки к чемпионату мира.