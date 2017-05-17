В казахстанской молочной продукции обнаружены опасные бактерии

В молочной продукции КТ «Зенченко и К» и пастеризованном йогуртном продукте с соком персика «Нежный» ООО «Кампина» найдены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, передает Today.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК.

Опасные для здоровья бактерии были выявлены по результатам лабораторного контроля.

Кроме того, в сгущенном молоке 8,5 процента жирности российского производства ООО «Промконсервы» повышена микробная обсемененность.