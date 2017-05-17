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22:48 (мск), источник: Nur.kz

В казахстанской молочной продукции обнаружены опасные бактерии

Лабораторное исследование выявило в продуктах золотистый стафилококк и группу бактерий.

Источник: Nur.kz

В молочной продукции КТ «Зенченко и К» и пастеризованном йогуртном продукте с соком персика «Нежный» ООО «Кампина» найдены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, передает Today.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК.

Опасные для здоровья бактерии были выявлены по результатам лабораторного контроля.

Кроме того, в сгущенном молоке 8,5 процента жирности российского производства ООО «Промконсервы» повышена микробная обсемененность.

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«В целях защиты внутреннего рынка от некачественной продукции по фактам выявления нарушений требований технических регламентов и обмана потребителей комитетом проводятся соответствующие мероприятия в отношении субъектов торговли. Изъято и уничтожено 74 килограмма опасной продукции. Для проведения совместных мер о данном факте проинформирована Национальная палата предпринимателей «Атамекен», — говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранении нарушений.

Золотистый стафилококк может вызывать у человека гнойные воспалительные процессы в органах и тканях, а кишечная палочка вызывает пищевую токсикоинфекцию с различными нарушениями функций желудочно-кишечного тракта, напомнили в ведомстве.

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