В казахстанской молочной продукции обнаружены опасные бактерии
Лабораторное исследование выявило в продуктах золотистый стафилококк и группу бактерий.
Лабораторное исследование выявило в продуктах золотистый стафилококк и группу бактерий.
В молочной продукции КТ «Зенченко и К» и пастеризованном йогуртном продукте с соком персика «Нежный» ООО «Кампина» найдены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, передает Today.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК.
Опасные для здоровья бактерии были выявлены по результатам лабораторного контроля.
Кроме того, в сгущенном молоке 8,5 процента жирности российского производства ООО «Промконсервы» повышена микробная обсемененность.
«В целях защиты внутреннего рынка от некачественной продукции по фактам выявления нарушений требований технических регламентов и обмана потребителей комитетом проводятся соответствующие мероприятия в отношении субъектов торговли. Изъято и уничтожено 74 килограмма опасной продукции. Для проведения совместных мер о данном факте проинформирована Национальная палата предпринимателей «Атамекен», — говорится в сообщении.
В комитете отмечают, что производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранении нарушений.
Золотистый стафилококк может вызывать у человека гнойные воспалительные процессы в органах и тканях, а кишечная палочка вызывает пищевую токсикоинфекцию с различными нарушениями функций