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10:15 (мск), источник: KaliningradToday

Антон Алиханов остался доволен больницей Гусева и пообещал денег на ремонт

В Калининградской области в городе Гусеве 17 мая побывал врио губернатора Антон Алиханов.

Он побывал в здании бывшего солдатского казино, которое хотят отдать ЗАГСу, а также в местной больнице, требующей ремонта.

В ходе ознакомления с работой подразделений больницы Алиханов интересовался, как учреждение справляется с поставленными задачами, хватает ли оборудования, есть ли дефицит кадров. Главврач Ольга Герцог призналась, что в Гусеве — единственная больница среди «районок», где работает первичный сосудистый центр, в который в экстренном порядке доставляют пациентов с инсультами со всей восточной части региона с населением 150 тысяч человек.

Также Антон Алиханов посетил женскую консультацию больницы и пустующие помещения дневного стационара, находящиеся на первом этаже жилого здания, которым необходим ремонт. Руководитель министерства здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал, что с ноября 2016 года в женской консультации было обследовано более двух тысяч женщин, у десяти из них выявили онкологию, у двенадцати — предраковое состояние, у тридцати — другие виды патологии: «Это пример того, как даже в таких условиях, с помощью методического сопровождения можно грамотно и эффективно организовать обследование пациенток и своевременно выявить тяжелые заболевания на ранних стадиях».

Главврач ЦРБ отметила, что на ремонт помещений женской консультации и дневного стационара имеется проектно-сметная документация. Запланировано приведение в порядок кабинетов, коридоров, входной группы; замена коммуникаций. Также здесь будет организована работа кабинета медико-психологической помощи женщинам, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

Антон Алиханов заверил главврача в том, что правительство региона обязательно поможет больнице с ремонтом: «Мы выделим средства в размере 6,6 миллиона рублей, с тем чтобы уже к концу года все было сделано, и консультация и дневной стационар заработали в новых комфортных условиях».

В настоящее время в ЦРБ привлекаются специалисты из других регионов, недавно трудоустроились три врача из Красноярска, врач-лаборант и фельдшер скорой помощи из Бурятии, врач-рентгенолог из Череповца. Требуются еще порядка 20 специалистов.

«Мне очень понравилось то, что я сегодня увидел. Здесь проводят работу и по созданию комфортных условий для врачей и пациентов, и по привлечению специалистов, стараются создать условия для работы и профессионального роста. Приятно помогать тем, кто хочет идти вперед и развиваться», — заключил Антон Алиханов.

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