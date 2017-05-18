Специализированные портовые терминалы появятся в Приморье

Сибирский деловой союз намерен построить специализированный угольный порт в северной части бухты Суходол в Шкотовском районе Приморья, это станет первой площадкой. В данный проект инвестор планирует вложить около 30 миллиардов рублей. Таким образом обеспечится доступ к портовой инфраструктуре для малых и средних угледобывающих предприятий. З.

Запуск первой очереди запланирован на 2019 году. Порт Суходол ежегодно будет переваливать 12 миллионов тонн, будет создано 750 новых рабочих мест.

Особое внимание при проектировании уделено экологической безопасности — площадка для будущего порта максимально удалена от населенных пунктов, на терминале предусмотрены все современные технологии по пылеподавлению: защитные экраны, закрытые зоны пересыпки угля и вагоноопрокидыватели, а также орошение на каждом этапе перевалки.

Второй специализированный угольный терминал — порт Вера — расположится в районе мыса Открытый возле ЗАТО Фокино. Инвесторами выступают группа компаний «Росинжиниринг» и дочернее предприятие «Ростех» компания «РТ-Глобальные Ресурсы». Активная фаза строительства уже началась.

При выходе на проектную мощность планируется переваливать 20 миллионов тонн в год. Объём инвестиций составит почти 40 миллиардов рублей.

Татьяна Данилова.