Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Для квартир без счетчиков рассмотрят снижение тарифов ЖКХ
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ипотека не вписалась в срок годности

Госпрограмма помощи заемщикам закончилась неожиданно для них
Как выяснил «Ъ», больше половины заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов — порядка 30 тыс. штук — были поданы, когда объем средств, выделенных на соответствующую госпрограмму, закончился. Переоформить свои кредиты заемщики, обратившиеся за помощью в последние месяцы, уже не смогут. Решения о продлении сроков действия программы пока нет, при этом публичные заявления чиновников о необходимости ее совершенствования не вносят ясности в ситуацию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За февраль—апрель 2017 года было подано более 30 тыс. заявок на реструктуризацию проблемных ипотечных кредитов в рамках специальной госпрограммы, реализуемой Агентством по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), рассказали «Ъ» несколько источников в правительстве. Для сравнения: за два предыдущих года реализации программы было подано всего около 22 тыс. заявок. Из последних 30 тыс. заявок 19 тыс. соответствуют условиям программы, и эти заемщики могли бы претендовать на предоставление госпомощи, если бы объем денег, выделенных на ее реализацию (4,5 млрд руб.), уже не был распределен.

«По условиям программы, она заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок нельзя было приостановить, но при этом изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится», — пояснил источник «Ъ», близкий к АИЖК.

По предварительным оценкам, еще будет реструктурировано около 500 кредитов, говорит источник «Ъ», знакомый с ситуацией.

Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. В рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12% годовых. Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) компенсируется банкам государством. Выплачивает возмещение АИЖК, для этих целей оно было докапитализировано из бюджета на 4,5 млрд руб. Один заемщик в рамках программы может получить от государства помощь в размере не более 600 тыс. руб. Для участия в программе граждане и их недвижимость должны соответствовать ряду требований, определенных правительством.

Таким образом, большинству заемщиков, рассчитывавших на помощь государства, получить ее не удастся.

В АИЖК, впрочем, указывают, что доля реструктуризаций по программе помощи не превышает 25% от их общего числа. «Банки более активно оказывают помощь по собственным программам», — отметили в агентстве. Обратиться за реструктуризацией в банк заемщики самостоятельно могли всегда, но госпрограмма предусматривала конкретные условия, в то время как банки договариваются на индивидуальных условиях, определяемых ими.

Читайте также
Сколько стоит спать спокойно. Размер налогов в разных странах мира

Именно конкретика была одним из преимуществ программы, но для участия в ней требовалось собрать существенный объем документов, в том числе и платные справки. Например, для семьи из нескольких человек только стоимость выписок из Единого государственного реестра недвижимости (дается на каждого человека) может составлять до 7 тыс. руб., что является весьма заметной суммой для заемщиков и без того находящихся в тяжелом положении. «Основной причиной отказа в реструктуризации по госпрограмме является предоставление заемщиками неполного пакета документов для возможности формирования заключения о соответствии/несоответствии условиям программы, — рассказали “Ъ” в РСХБ.— Среди недостающих документов наиболее распространенными являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости, так как предоставление данных выписок является платной услугой и для многих заемщиков существенно затратной».

Затраты на платные выписки и сбор документов компенсированы не будут, по крайней мере на данный момент это не обсуждается, указывает собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, отмечая, что у наших граждан есть особенность — проявлять активность в последний момент. «Действительно, многие собрали документы тогда, когда деньги, выделенные на программу, закончились, — говорит зампред Абсолют-банка Татьяна Ушкова.— Но заемщики ориентировались на дату окончания программы, а не на момент исчерпания лимита по ней». В начале года дата завершения программы была перенесена с 1 марта на 31 мая как раз для того, чтоб воспользоваться ею успели все желающие.

Кроме того, звучали высказывания чиновников, из которых заемщики могли сделать вывод о продлении программы, и потому не торопились, продолжает госпожа Ушкова. В марте—апреле ряд чиновников выступали с заявлениями о реализации данной программы. Более того, о возможности продления программы помощи заговорили после майских поручений Дмитрия Медведева, который дал распоряжение Минстрою, Минфину, Минэкономики и Минюсту совместно с Банком России и АИЖК до 22 мая 2017 года представить в правительство предложения о дальнейшей реализации программы. Так, вчера замминистра Минфина Алексей Моисеев заявил, что предложения в рамках исполнения поручения председателя правительства готовятся. «Предложения будут направлены в правительство, которое примет решение», — сказал он, не уточнив конкретных сроков. Однако, по информации «Ъ», единой позиции относительно целесообразности продления программы и выделения дополнительных средств у ведомств нет.

Однако граждане на продление программы, видимо, рассчитывали.

Показательным является тот факт, что, по словам участников рынка, после объявления о продлении программы, участились случаи сознательного прекращения обслуживания кредитов со стороны заемщиков. «Логично предположить, что заемщики, формально соответствующие требованиям программы, пытались использовать последний шанс и намеренно допускали просрочки, чтоб получить льготные условия погашения, — указывает собеседник в одном из банков.— Однако теперь им придется не только вернуться к обслуживанию долгов, но еще и погасить набежавшие штрафы и пени, что не всегда просто».

Юлия Локшина

Комментарии
6
Дмитрий
Российские граждане на помощь родного государства рассчитывать не могут, потому-что нет денег. Но деньги теперь есть у американских граждан, в поддержку благополучия которых наше правительство выделило 13,5 млрд. долларов. Такая вот миссия у России - всех спасть, а про себя забывать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Человек Разумный
Это все царь миротворец, с одной отстающей половиной мира подружился, а с другой половиной поссорился, лучший царь!))) А про деньги он говорил, что он улучшил благосостояние граждан, так он тут просто не договорил, что эти граждане члены его семьи и чиновники-прислужники!))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
алексей смирнов
Зато наш царь за время своего правления списал долгов другим странам более чем на 130 млр.дол.Вот какой он добрый и великодушный.Ну а Россияне богом избранный народ,должны терпеть и всем помогать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Насколько выгодно рефинансирование ипотеки
26 апреля© Ньюстюб
Какие коллекции нашли у Дениса Вороненкова
В Минюсте назвали условие изъятия единственного жилья
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
Умер музыкант Крис Корнелл
Вспомнить всё: как чехи противостояли сборной России на ЧМХ
Врачей хотят обязать снимать на видео проведение операций
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка Пара дала совместную пресс-конференцию.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь