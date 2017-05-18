Управляющую компанию в Хабаровском крае оштрафовали за отсутствие света у подъездов
В Бикине прокуратура провела проверку деятельности ООО «ЖЭО», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Бикине прокуратура провела проверку деятельности ООО «ЖЭО», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО “ЖЭО” прокурором вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения
Прокурор направил постановление в управление Роспотребнадзора по краю в Вяземском, Бикинском районах и районе имени Лазо.
В итоге одного человека привлекли к ответственности в виде замечания. Директора ООО «ЖЭО» оштрафовали на 500 рублей, управляющую компанию — на десять тысяч рублей. Сейчас освещение у зданий установлено.