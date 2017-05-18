Управляющую компанию в Хабаровском крае оштрафовали за отсутствие света у подъездов

«В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО “ЖЭО” прокурором вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прокурор направил постановление в управление Роспотребнадзора по краю в Вяземском, Бикинском районах и районе имени Лазо.

В итоге одного человека привлекли к ответственности в виде замечания. Директора ООО «ЖЭО» оштрафовали на 500 рублей, управляющую компанию — на десять тысяч рублей. Сейчас освещение у зданий установлено.