Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Светская хроника: дочь чиновника РФ слетала на вечеринку в Турцию
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Дочь Газманова снялась в первой фотосессии: реакция фанатов
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Воспоминания Набережной Круазет
03:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Управляющую компанию в Хабаровском крае оштрафовали за отсутствие света у подъездов

В Бикине прокуратура провела проверку деятельности ООО «ЖЭО», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. Служащие выяснили, что с девяти до одиннадцати вечера у подъездов домов, которые обслуживает компания, отсутствует освещение.

«В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО “ЖЭО” прокурором вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прокурор направил постановление в управление Роспотребнадзора по краю в Вяземском, Бикинском районах и районе имени Лазо.

В итоге одного человека привлекли к ответственности в виде замечания. Директора ООО «ЖЭО» оштрафовали на 500 рублей, управляющую компанию — на десять тысяч рублей. Сейчас освещение у зданий установлено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Двое комсомольчан угнали мотоцикл, чтобы покататься
В США назначили спецпрокурора по делу о связи Трампа с Россией
Постпред США при ООН допустила повтор сценария Сирии в Венесуэле
Захарова назвала абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа
В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом
Сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ по хоккею
Россияне смогут проверить использование персональных данных
МО Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом НАТО
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь