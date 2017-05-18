Жители Казани могут приобрести авиабилеты в Сочи по минимальным ценам

Жители Казани, Самары, Челябинска, Уфы, Астрахани, Ульяновска, Перми и Челябинска могут приобрести авиабилеты по минимальным ценам с 17 по 26 мая, сообщает пресс-служба государственной авиакомпании «КрасАвиа».

В стоимость авиаперелета входит бесплатный провоз 20 кг груза на каждого пассажира. Стоимость билета в одном направлении без учета сборов по маршруту Уфа — Сочи составит от 4,5 тыс. до 5,2 тыс. рублей; Ульяновск — Сочи — от 5 тыс. рублей; Челябинск — Сочи — от 4,8 тыс. до 5,5 тыс. рублей; Пермь — Сочи — от 4,8 тыс. до 5,5 тыс. рублей; Казань — Сочи — от 2,9 тыс. до 3,9 тыс. рублей; Самара — Сочи — от 3 тыс. до 4,9 тыс. рублей; Астрахань — Сочи — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей.

Рейсы по маршруту Сочи — Казань и обратно будут выполняться с 16 июня по 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям самолетом Як-42.