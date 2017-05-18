В Омске в очереди за жильем стоят 22 тысячи человек
Из них около 300 омичей имеют внеочередное право на обеспечение жилплощадью.
Из них около 300 омичей имеют внеочередное право на обеспечение жилплощадью.
До реформы жилищного кодекса в 2005 году формировалось три очереди: общая, внеочередная и первоочередная, после — остались все, кроме последней, куда входили некоторые категории инвалидов, пенсионеров, ветеранов. Им, по решению Горсовета, предоставляется жилье в аренду сроком до 5 лет при льготной ставке оплаты коммунальных услуг — не более 30%.
Что касается первых двух, то, по данным департамента жилищной политики на 1 января 2017 года, на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 22 326 омичей, в категории внеочередников насчитывается 263 человек. Это право предоставляется горожанам, страдающим определенными хроническими заболеваниями, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайных ситуаций или потеряно в результате банковских операций.
При этом число внеочередников заметно снизилось. Как пояснила глава департамента Светлана Шенфельд, это произошло в связи с тем, что сироты, составляющие их основную массу, ушли на субъектовый уровень, то есть теперь региональные власти ответственны за обеспечение их жильем.