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08:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в очереди за жильем стоят 22 тысячи человек

Из них около 300 омичей имеют внеочередное право на обеспечение жилплощадью.

До реформы жилищного кодекса в 2005 году формировалось три очереди: общая, внеочередная и первоочередная, после — остались все, кроме последней, куда входили некоторые категории инвалидов, пенсионеров, ветеранов. Им, по решению Горсовета, предоставляется жилье в аренду сроком до 5 лет при льготной ставке оплаты коммунальных услуг — не более 30%.

Что касается первых двух, то, по данным департамента жилищной политики на 1 января 2017 года, на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 22 326 омичей, в категории внеочередников насчитывается 263 человек. Это право предоставляется горожанам, страдающим определенными хроническими заболеваниями, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайных ситуаций или потеряно в результате банковских операций.

При этом число внеочередников заметно снизилось. Как пояснила глава департамента Светлана Шенфельд, это произошло в связи с тем, что сироты, составляющие их основную массу, ушли на субъектовый уровень, то есть теперь региональные власти ответственны за обеспечение их жильем.

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