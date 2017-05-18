В Новосибирске скорректируют соглашение по мусорной концессии

Евгений Покровский, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области: «Мы высказали свои рекомендации, обоснованно, работала рабочая группа, которая просмотрела, поездила в другие регионы — Новокузнецк, Омск и так далее, и мы высказали реальные вещи, которые есть, не с бухты-барахты. Сегодня вызывает сомнения, во-первых, тариф, во-вторых, сомнения вызывает объем переработки, и сомнения вызывает место расположения».

Озвученные сегодня правительством региона изменения соглашения частично снимают критические замечания депутатов к проекту. Больше всего вопросов вокруг объемов мусора, которые правительство области гарантирует инвестору для сортировки. Согласно договору — если столько отходов не найдется, понесенные инвестором затраты предстоит компенсировать из бюджета.