В Новосибирске скорректируют соглашение по мусорной концессии
Возвращаемся к теме строительства мусоросортировочных заводов. У новосибирских парламентариев много вопросов к соглашению с компанией «Экология-Новосибирск».
Возвращаемся к теме строительства мусоросортировочных заводов. У новосибирских парламентариев много вопросов к соглашению с компанией «Экология-Новосибирск».
Евгений Покровский, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области: «Мы высказали свои рекомендации, обоснованно, работала рабочая группа, которая просмотрела, поездила в другие регионы — Новокузнецк, Омск и так далее, и мы высказали реальные вещи, которые есть, не с
Озвученные сегодня правительством региона изменения соглашения частично снимают критические замечания депутатов к проекту. Больше всего вопросов вокруг объемов мусора, которые правительство области гарантирует инвестору для сортировки. Согласно договору — если столько отходов не найдется, понесенные инвестором затраты предстоит компенсировать из бюджета.