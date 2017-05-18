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07:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Будет ли девальвация тенге в 2017 году

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Большинство экономистов-аналитиков говорят о шаткости экономики страны: банковский кризис, инфляция, низкие цены на нефть… Такова реальность. Будущее же курса национальной валюты сейчас преподносится под разными ракурсами.

Источник: Sputniknews.kz

Что угрожает тенге

Начало мая на валютном рынке ознаменовалось относительно резким ослаблением тенге — в течение 11 рабочих дней курс национальной валюты снизился к доллару на 1%.

Хотя, как сообщается в исследовании агентства Finprom, в течение первых четырех месяцев 2017 года спекуляций на тему возможной девальвации на рынке замечено не было, более того, участники валютного рынка не проявляли роста активности.

«Реальный обменный курс тенге выглядит перепроданным и комфортным для казахстанских экспортеров, что также исключает риск резкой девальвации тенге», — считают аналитики Finprom.

Однако…

«Если бы у меня кто-то спросил, в чем хранить свои сбережения, то я бы посоветовал хранить их в иностранной валюте, — говорит доктор делового администрирования AlmaU, экономист Ерлан Ибрагим. — Тенге на текущий момент, по моему мнению, переоценен. Нацбанк потихоньку, без лишнего ажиотажа, спасает тенге, вернее сказать, поддерживает курс на определенном уровне».

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По мнению эксперта, Казахстан за 25 лет независимости не смог создать прочной экономики и сейчас слишком сильно зависит от внешних факторов. Любая нервозность ситуации на сырьевом рынке или в экономике соседей способна оказать негативный эффект и курс может рухнуть.

— Каков прогноз по курсу тенге?

— Сложно давать какие-либо прогнозы, так как любое неосторожно брошенное слово способно сотворить панику, разогрев спекулятивное настроение казахстанцев. Сложно и делать выводы, не видя полной статистики. В середине 2000-х Нацбанк давал подробную и качественную информацию, но сейчас перестал публиковать многие данные, а из того, что публикуется, вычленить что-то по-настоящему важное практически невозможно.

Я очень осторожно могу предположить, что значительных колебаний на нефтяном рынке в ближайшее время быть не должно. Баррель будет находиться в коридоре 45−55 долларов.

— По данным главного банка страны, за первый квартал 2017 года казахстанцы в обменных пунктах купли 2,1 миллиарда долларов, а продали в полтора раза меньше. Конечно, спрос не такой ажиотажный, как был в 2014—2015 годах, когда действительно внес свой вклад в ослабление тенге, но все же…

— Конечно, в какой-то степени это говорит о девальвационных ожиданиях у населения. Экономика, к сожалению, не показывает каких-либо существенных позитивных изменений, которые бы снизили волатильность тенге и укрепили его. А причины для возможной девальвации имеются. Если нефть, как я говорил, будет оставаться в коридоре 45−55 долларов, то это не способствует укреплению тенге — рост экономики Казахстана находится за пределами 60 долларов за баррель. К тому же банковский сектор сейчас находится в очень затруднительном положении. Месяца полтора-два назад мы делали анализ, который показал, что у многих банков ситуация критичная.

— В казахстанских банках скопился большой объем тенговой ликвидности, который они инвестируют в ноты Национального банка. По словам главы Халык банка Умут Шаяхметовой, это выгодно и приносит хороший доход.

— На самом деле, доходность по государственным ценным бумагам, по тем же нотам, очень низкая, но это, условно говоря, безрисковая бумага, по которой будет возврат. Если банк вкладывает свои финансовые активы в ноты, то это говорит о том, что у него нет нормальных рабочих инструментов. Понятно, что если бы банки кредитовали бизнес или даже население, то доходность была бы существенно выше. Но банки понимают те риски, которые будут связаны с кредитованием экономики населения и бизнеса в том числе, и предпочитают «сидеть» в нотах.

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Государство выпускает ценные бумаги, для того чтобы покрыть дефицит бюджета и в целях монетарной политики, чтобы регулировать денежную массу в экономике. Это формируется исходя из макроэкономических целей и задач государства. Банки, в свою очередь, одни из пользователей, то есть эти бумаги выпускаются не под банки, а в целом для участников рынка. В ноты могут размещаться пенсионные фонды, страховые компании и другие участники рынка. У банков есть более доходный инструмент, которым они должны пользоваться — это кредитование. Банки должны кредитовать экономику. Если банки покупают государственные бумаги, то это говорит о том, что у экономики Казахстана достаточно тревожная ситуация.

Не хотелось бы проводить параллелей, но в свое время российская экономика оказалась в ловушке. Государственные ценные бумаги активно скупали банки, в итоге в августе 1998 года экономика России оказалась фактически в преддефолтном состоянии. Сейчас, конечно, рано об этом говорить, но это достаточно тревожная ситуация для экономики.

Деньги не зарабатываются в реальном секторе, а крутятся в виртуальном, формально это увеличивает денежную массу, потому что они рассчитывают получать какой-то процент: не реальный процент на создании дополнительного продукта, а процент за счет несуществующих доходов.

— Раз уж заговорили о параллелях. На днях крупнейший банк Азербайджана объявил о том, что он банкрот. Проблемы соседа по Каспийскому морю кажутся тревожным сигналом, ведь экономика Азербайджана зависит от сырьевого сектора и в этом отношении очень похожа на казахстанскую.

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— Если взять постсоветское пространство, то всего три государства сильно зависят от цен на углеводородное сырье — это Россия, Казахстан и Азербайджан.

Азербайджан называли экономическим чудом: Баку активно строился и развивался. Но на самом деле успех был за счет высоких цен на нефть, которые обеспечивали сверхдоходы в бюджет. После 2008 года «черное золото» начало терять в цене и экономика Азербайджана сильно от этого пострадала. Цена в 50 долларов за баррель азербайджанскую экономику уже не устраивает.

Мы, как и Азербайджан, не смогли перестроить свою экономику, чтобы не быть столь зависимыми от энергоресурсов.

— Значит, стоит опасаться девальвации в ближайшее время?

— Когда пройдет ЭКСПО, тогда и можно будет прогнозировать какие-то изменения. Возможно, что ситуация изменится в сторону ослабления. А пока все тихо, спокойно и относительно стабильно. Колебания, конечно, могут быть, но в небольших пределах. От сильных колебаний Национальный банк нас сбережет.

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Будет ли девальвация тенге в 2017 году
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