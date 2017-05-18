В ЕНПФ назвали среднюю зарплату своих сотрудников

Так как ЕНПФ был создан в августе 2013 года, информация о средних должностных окладах работников ЕНПФ с учетом налогов была представлена за период с 2014 года.

Так, в 2014 году среднемесячная зарплата в едином пенсионном фонде составила 116 380 тенге, в 2015 году — 163 732 тенге, в 2016 году — 166 542 тенге. Штатная численность сотрудников ЕНПФ на 1 января 2017 года составила 2 302 единицы. С 02 мая 2017 года штатная численность ЕНПФ составляет 2 012 единиц.

Кроме того, читатель интересовался, сколько ЕНПФ платит за аренду помещений. В ответе Наурызбаева сообщила, что расходы на текущую аренду помещений составляют: за 2014 год — 592,4 миллиона тенге, арендуемая площадь по РК — 23,2 тысячи квадратных метров; за 2015 год — 823,2 миллиона тенге, арендуемая площадь по РК — 28,1 тысячи квадратных метров; за 2016 год — 1 026,8 миллиона тенге, арендуемая площадь по РК — 28,1 тысячи квадратных метров.

«Надо отметить, что у ЕНПФ нет собственных помещений (за исключением одного помещения в Астане площадью 247,8 квадратных метра). Фонд ежегодно проводит конкурсные процедуры по аренде офисных помещений и помещений для обслуживания вкладчиков в соответствии с действующими нормативными документами. На сегодняшний день ЕНПФ представлен 231 центром обслуживания по всей республике», — ответила председатель правления АО «ЕНПФ».