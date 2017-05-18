Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Треть россиян не доверяет врачам
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Марина Анисина призналась в беременности
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
8«Суперлюди» Японии
07:06 (мск), источник: Tengrinews

В ЕНПФ назвали среднюю зарплату своих сотрудников

Председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева назвала среднемесячную зарплату работников ЕНПФ, отвечая на вопросы в ходе интернет-конференции на портале Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Так как ЕНПФ был создан в августе 2013 года, информация о средних должностных окладах работников ЕНПФ с учетом налогов была представлена за период с 2014 года.

Так, в 2014 году среднемесячная зарплата в едином пенсионном фонде составила 116 380 тенге, в 2015 году — 163 732 тенге, в 2016 году — 166 542 тенге. Штатная численность сотрудников ЕНПФ на 1 января 2017 года составила 2 302 единицы. С 02 мая 2017 года штатная численность ЕНПФ составляет 2 012 единиц.

Кроме того, читатель интересовался, сколько ЕНПФ платит за аренду помещений. В ответе Наурызбаева сообщила, что расходы на текущую аренду помещений составляют: за 2014 год — 592,4 миллиона тенге, арендуемая площадь по РК — 23,2 тысячи квадратных метров; за 2015 год — 823,2 миллиона тенге, арендуемая площадь по РК — 28,1 тысячи квадратных метров; за 2016 год — 1 026,8 миллиона тенге, арендуемая площадь по РК — 28,1 тысячи квадратных метров.

«Надо отметить, что у ЕНПФ нет собственных помещений (за исключением одного помещения в Астане площадью 247,8 квадратных метра). Фонд ежегодно проводит конкурсные процедуры по аренде офисных помещений и помещений для обслуживания вкладчиков в соответствии с действующими нормативными документами. На сегодняшний день ЕНПФ представлен 231 центром обслуживания по всей республике», — ответила председатель правления АО «ЕНПФ».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Появилось новое расписание поездов в Астане
В США назначили спецпрокурора по делу о связи Трампа с Россией
Постпред США при ООН допустила повтор сценария Сирии в Венесуэле
В Госдепе прокомментировали запрет российских СМИ на Украине
В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом
Сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ по хоккею
Россияне смогут проверить использование персональных данных
США и ЕС решили не запрещать провоз гаджетов на рейсах из Европы
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь