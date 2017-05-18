Десять новых трамваев выйдут на линии в Новосибирске до конца года
Десять новых трамваев выйдут на маршруты в Новосибирске до конца года. 17 мая закончили сборку первого вагона. Кузов прибыл из Беларуси, всю ходовую часть сделали наши слесари.
Десять новых трамваев выйдут на маршруты в Новосибирске до конца года. 17 мая закончили сборку первого вагона. Кузов прибыл из Беларуси, всю ходовую часть сделали наши слесари.
Корреспонденты ОТС изучили техническую и экономическую составляющие совместного предприятия.
Вагоны трамваев закупают в Челябинске, а тормозную систему, двигатель, все механические узлы делают здесь, в Новосибирске. Новый трамвай российского производства стоит около 25-ти миллионов, а этот обошелся в 18. Работать с минскими поставщиками оказалось выгодно.
— Кузов мы получили полностью из Беларуси, он был первой комплектности, все сиденья
Поэтому, вместо того, чтобы использовать запчасти от старых вагонов, решили просто делать новые. Кроме механической начинки есть электронная. Вместо мощного рычага — компактная ручка управления, а на дисплее вся информация: какое напряжение в сети, сколько заряда в батареях.
— Если произошла
До конца года на этом заводе планируют собрать десяток вагонов. Первый выйдет на линию в июле после того, как пройдет сертификацию. В нем будет комфортно не только обычным пассажирам. На остановке инвалид сможет нажать кнопку вызова, водитель выйдет и опустит пандус. По нему можно подняться на коляске, а в самом трамвае есть особое место для инвалидов. Ресурс такого вагона — 15 лет работы. Специалисты говорят, что он прослужит и дольше, но для этого нужно приводить в порядок всю электросеть. Рельсы, по которым трамваи ездят сегодня, долголетию транспорта не способствуют.