Десять новых трамваев выйдут на линии в Новосибирске до конца года

Корреспонденты ОТС изучили техническую и экономическую составляющие совместного предприятия.

Вагоны трамваев закупают в Челябинске, а тормозную систему, двигатель, все механические узлы делают здесь, в Новосибирске. Новый трамвай российского производства стоит около 25-ти миллионов, а этот обошелся в 18. Работать с минскими поставщиками оказалось выгодно.

— Кузов мы получили полностью из Беларуси, он был первой комплектности, все сиденья побелены-покрашены, красивые. С механическимм оборудованием обстояло хуже, потому что-то оборудование, которое нам дает ГЭТ, никуда не годится, — рассказал генеральный директор совместного предприятия Александр Евдокимов.

Поэтому, вместо того, чтобы использовать запчасти от старых вагонов, решили просто делать новые. Кроме механической начинки есть электронная. Вместо мощного рычага — компактная ручка управления, а на дисплее вся информация: какое напряжение в сети, сколько заряда в батареях.

— Если произошла какая-то неполадка, можно сразу все посмотреть, отключить-включить. Теперь не как раньше, когда нужно было выходить и работать вручную — можно все сделать, глядя на экран, — рассказал ведущий инженер Николай Вельмакин.

До конца года на этом заводе планируют собрать десяток вагонов. Первый выйдет на линию в июле после того, как пройдет сертификацию. В нем будет комфортно не только обычным пассажирам. На остановке инвалид сможет нажать кнопку вызова, водитель выйдет и опустит пандус. По нему можно подняться на коляске, а в самом трамвае есть особое место для инвалидов. Ресурс такого вагона — 15 лет работы. Специалисты говорят, что он прослужит и дольше, но для этого нужно приводить в порядок всю электросеть. Рельсы, по которым трамваи ездят сегодня, долголетию транспорта не способствуют.