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07:27 (мск), источник: Вести Приморье

Россельхознадзор закрыл вьетнамское предприятие в Приморье

Россельхознадзор (г. Москва) ввел временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции с вьетнамского предприятия, поставившего в апреле этого года во Владивосток 4,5 тонны небезопасного для здоровья сушеного желтого полосатика. Реализация этой рыбопродукции могла нанести ощутимый вред здоровью её покупателей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, опасный для здоровья сушеный желтый полосатик поступил в морской порт Владивостока в середине апреля этого года из Социалистической Республики Вьетнам. В рамках усиленного лабораторного контроля от прибывшей партии были отобраны пробы и направлены на лабораторные исследования.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в сушеной рыбе почти в 4,4 раза был превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке.

Вьетнамское предприятие, поставившее в Приморский край небезопасную продукцию, получило право на поставки в Российскую Федерацию в мае 2009 года. До начала марта 2017 года, когда в его продукции, также желтом полосатике, специалистами Россельхознадзора было обнаружено значительное превышение уровня бактериальной обсемененности и был введен режим усиленного лабораторного контроля, нареканий у российской стороны не возникало.

В связи с повторным выявлением небезопасной продукции, поставленной этим предприятием, Россельхознадзором в мае этого года принято решение ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию выпускаемой им продукции. Помимо сушеной рыбы, предприятие-нарушитель лишилось права поставок в нашу страну консервированной и солёной рыбы, живых, охлаждённых и мороженых моллюсков, рыбы горячего и холодного копчения.

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