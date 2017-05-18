Россельхознадзор закрыл вьетнамское предприятие в Приморье

Так, опасный для здоровья сушеный желтый полосатик поступил в морской порт Владивостока в середине апреля этого года из Социалистической Республики Вьетнам. В рамках усиленного лабораторного контроля от прибывшей партии были отобраны пробы и направлены на лабораторные исследования.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в сушеной рыбе почти в 4,4 раза был превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке.

Вьетнамское предприятие, поставившее в Приморский край небезопасную продукцию, получило право на поставки в Российскую Федерацию в мае 2009 года. До начала марта 2017 года, когда в его продукции, также желтом полосатике, специалистами Россельхознадзора было обнаружено значительное превышение уровня бактериальной обсемененности и был введен режим усиленного лабораторного контроля, нареканий у российской стороны не возникало.