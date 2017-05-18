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07:33 (мск), источник: VN.ru

Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске на 18 мая

Еще 208 объектов, прошедших гидравлические испытания, подключили к горячей воде за минувшие сутки в Новосибирске. По состоянию на 18 мая горячая вода отсутствует в 2253 домах и объектах социальной сферы. Почти на 15 часов раньше горячую воду дали на ОбьГЭСе.

Гидравлические испытания на правобережной части Новосибирска начались 15 мая. Под зону отключения попали 2589 жилых объектов в Центральном, Калининском, Дзержинском, Заельцовском, Первомайском и Советском районах (список попавших под отключения улиц). По состоянию на 18 мая число отключенных объектов сократилось на 336, сообщает пресс-служба мэрии. При этом только за текущие сутки воду подали в 208 домов.

В настоящее время плановые работы продолжаются на ул. Фабричной. Там отключено три объекта до 17 часов 23 мая. Работы проводит ООО «Инженерный центр». Ремонтируется трубопровод диаметром 100 мм по ул. Мостовой — с 9 часов 17 мая до 17 часов 22 мая, отключено два объекта. И ведутся работы по подключению нового трубопровода диаметром 159 мм по ул. Немировича-Данченко — с 6 до 22 часов 18 мая отключено два объекта (ул. Пермская, 57/1, ул. Пермская, 59). Работы проводит ОАО «Сибмедстрой».

Еще 154 объекта в районе ОбьГЭСа подключили утром 18 мая. Ранее в мэрии сообщалось, что ремонтные работы на этом участке завершены еще 17 мая, но местные жители сообщили, что горячая вода к ним так и не поступила. В частности, об этом заявили жители дома по ул. Молодости, 26 и ул. Энгельса, 23. В управляющей компании «Правый берег», обслуживающей дом на Энгельса, подтверди, что плановые гидравлические испытания продлятся до 24 часов 18 мая, но затем сдвинули срок подключения на утро.

Микрорайоны «Снегири» и «Родники» в Калининском районе планируется подключить 21 мая. Самые длительные отключения — с 15 по 26 мая (максимальный срок) — ожидают жителей районов, питаемых от ТЭЦ-5. Это Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, Заельцовский, Дзержинский и Первомайский районы.

Подключение горячей воды по отдельным домам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

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