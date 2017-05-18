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07:29 (мск), источник: Tengrinews

Более 14 лет нужно казахстанцам на покупку квартиры — исследование

На приобретение собственной квартиры казахстанцам надо потратить более 14 лет, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на исследование, опубликованное Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что с января по апрель этого года цены на новое жилье по РК в среднем выросли на 1,1 процента — до 250,1 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Рост цен был зафиксирован в 7 городах Казахстана, еще в трех областях республики стоимость, наоборот, снизилась.

«Наибольший рост цен зафиксирован в Петропавловске, где стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 16,6 процента до 185 тысяч тенге. Далее идет Алматы с ростом на 12,1 процента. 1 квадратный метр нового жилья в апреле 2017 года в мегаполисе стоит 341,5 тысяч тенге. На третьем месте с ростом на 10,0 процентов расположился Семей, стоимость 1 квадратного метра нового жилья в городе в настоящий момент составляет 154,5 тысяч тенге», — отмечает издание.

Рост цен ограничивает возможности среднестатистического казахстанца для накопления средств на приобретение собственного жилья.

«Сейчас, чтобы приобрести однокомнатную квартиру (32 квадратных метров), работающему казахстанцу потребуется более 14 лет, в течение которых он будет откладывать по 30 процентов от своей заработной платы», — приводит данные Ranking.kz.

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