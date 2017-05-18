Более 14 лет нужно казахстанцам на покупку квартиры — исследование
На приобретение собственной квартиры казахстанцам надо потратить более 14 лет, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на исследование, опубликованное Ranking.kz.
На приобретение собственной квартиры казахстанцам надо потратить более 14 лет, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на исследование, опубликованное Ranking.kz.
Отмечается, что с января по апрель этого года цены на новое жилье по РК в среднем выросли на 1,1 процента — до 250,1 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Рост цен был зафиксирован в 7 городах Казахстана, еще в трех областях республики стоимость, наоборот, снизилась.
«Наибольший рост цен зафиксирован в Петропавловске, где стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 16,6 процента до 185 тысяч тенге. Далее идет Алматы с ростом на 12,1 процента. 1 квадратный метр нового жилья в апреле 2017 года в мегаполисе стоит 341,5 тысяч тенге. На третьем месте с ростом на 10,0 процентов расположился Семей, стоимость 1 квадратного метра нового жилья в городе в настоящий момент составляет 154,5 тысяч тенге», — отмечает издание.
Рост цен ограничивает возможности среднестатистического казахстанца для накопления средств на приобретение собственного жилья.
«Сейчас, чтобы приобрести однокомнатную квартиру (32 квадратных метров), работающему казахстанцу потребуется более 14 лет, в течение которых он будет откладывать по 30 процентов от своей заработной платы», — приводит данные Ranking.kz.