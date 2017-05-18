В Уфе планируют построить завод вакцин стоимостью 6 млрд рублей
Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») — планирует построить в Уфе новый завод по производству вакцин. Об этом сообщает РБК.
Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») — планирует построить в Уфе новый завод по производству вакцин. Об этом сообщает РБК.
Генеральный директор компании Марьям Хубиева сообщила, что на строительство завода будет потрачено 6 млрд рублей. В марте текущего года Нацимбио выделило около 6 млрд рублей на закупку препаратов крови. Компания тогда же сообщала, что в апреле этого года в России могут не остаться вакцин от туберкулеза (БЦЖ и
Нацимбио — дочерняя структура госкорпорации «Ростех» и является единственным поставщиком вакцин и других иммунобиологических препаратов, включенных в календарь профилактических прививок России.