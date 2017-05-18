В Уфе планируют построить завод вакцин стоимостью 6 млрд рублей

Генеральный директор компании Марьям Хубиева сообщила, что на строительство завода будет потрачено 6 млрд рублей. В марте текущего года Нацимбио выделило около 6 млрд рублей на закупку препаратов крови. Компания тогда же сообщала, что в апреле этого года в России могут не остаться вакцин от туберкулеза (БЦЖ и БЦЖ-М 2). Как предупреждала Марьям Хубеева ранее, закон Минздрава РФ, ужесточающий правила проверки вакцин, может послужить причиной дефицита подобных медикаментов в стране.

Нацимбио — дочерняя структура госкорпорации «Ростех» и является единственным поставщиком вакцин и других иммунобиологических препаратов, включенных в календарь профилактических прививок России.