СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа

В понедельник газета The Washington Post выступила с утверждением, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком секретной информацией о террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) во время встречи в Белом доме на прошлой неделе. Во вторник газета The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Обе публикации произвели в США эффект разорвавшихся бомб и послужили поводом для утверждений, что президентский срок Трампа может завершиться раньше положенного. В частности, некоторые законодатели-демократы в Конгрессе США заговорили о возможности импичмента.