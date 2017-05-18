Старейший застройщик Екатеринбурга избежал банкротства

Администрация Екатеринбурга отзывает заявление о признании банкротом ЗАО «Строительно-монтажное управление № 3».

Заявление было подано после того, как застройщик затянул с исполнением судебного решения о возврате задолженности в размере 3,8 миллионов рублей и 720 тысяч рублей неустойки, пояснили «Уралинформбюро» в мэрии. К настоящему моменту предприятие погасило задолженность перед муниципалитетом.

По словам председателя земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадия Денисова, заявление о несостоятельности «СМУ-3» было подано в арбитраж, чтобы стимулировать компанию погасить задолженность перед муниципалитетом. «Конечно же, земельный комитет не ставит целью банкротство физических и юридических лиц. Однако мы обязаны добиваться своевременного поступления платежей в городской бюджет», — пояснил он.

ЗАО «СМУ-3» было образовано в 1951 году. В 60-е годы прошлого века компания участвовала в строительстве оборонных объектов в Казахстане. На Урале «СМУ-3» построило несколько крупных промышленных предприятий: «СвердНИИХиммаш», НПО «Автоматика», «Уральский электромеханический завод». В числе знаковых объектов, возведенных с участием компании: Дом правительства Свердловской области, Театр Эстрады, ЦК «Урал» и «Покровский пассаж».