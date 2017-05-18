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08:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сожгли 13,5 тысяч зараженных гвоздик

В Новосибирск поступила партия цветов из четырёх стран, зараженными оказались только турецкие, рассказали в Россельхознадзоре.

В Новосибирске сожгли 13,5 тысяч зараженных гвоздик, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

В Новосибирск привезли крупную партию цветов из четырех стран — Турции, Италии, Колумбии и Бельгии, всего 30 тысяч срезов.

В части цветов инспекторы Россельхознадзора нашли опасного вредителя — западный калифорнийский цветочный трипс.

«Наличие данного карантинного объекта подтверждено свидетельствами карантинной экспертизы, проведенной в ФГБУ “Новосибирская МВЛ”. Вредоносным насекомым оказались поражены 13 536 турецких гвоздик в монобукетах по 5 и 11 штук», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Зараженные цветы сожгли, всего 13,5 тысяч срезов.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай, он также способен переносить вирусы — возбудители опасных заболеваний растений.

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