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08:13 (мск), источник: dostup1.ru

Рост тарифов на коммуналку ограничили на Южном Урале индексом 3,9%

Между тем, экономически обоснованным специалисты называют минимум 8-процентный рост платежей граждан.

В Челябинской области увеличение тарифов на коммунальные услуги отграничили индексом 3,9% — экономически обоснованным для Южного Урала специалисты называют минимум восьмипроцентный рост платежей граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Депутаты комитета по промышленной политике и транспорту Законодательного Собрания Челябиснкой области 17 мая рассмотрели информацию о реализации тарифной политики в 2017 году.

«В целях соответствия платы граждан за коммунальные услуги указанному индексу в Челябинской области установлены льготные тарифы на тепловую энергию для населения. На предоставление субсидий теплоснабжающим организациям для компенсации выпадающих доходов, возникающих в связи с установлением указанных льготных тарифов, в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 1,2 млрд рублей. При этом экономически обоснованный рост платы граждан в случае отказа от установления льготных тарифов составил бы более 8%», — пояснил председатель комитета Павел Шиляев.

Формирование тарифов на коммунальные услуги на 2017 год осуществлялось с учетом следующих факторов роста: цен на электрическую энергию на оптовом рынке на 6,5%; регулируемых тарифов сетевых организаций на 3%; цен на природный газ на 3,9%; цен на уголь на 4,2%; заработной платы персонала регулируемых организаций на 4,7%; стоимости ремонтных работ и материалов на 4,7%.

Дополнительным фактором роста тарифов было обоснованное снижение объема оказываемых услуг, подтвержденные выпадающие доходы регулируемых организаций за предыдущие периоды, необходимость ликвидации перекатного субсидирования.

Согласно принятым тарифным решениям экономически обоснованный рост тарифов для населения с 1 июля 2017 года составляет:

— на электрическую энергию и газ — 3,9%;.

— на тепловую энергию (с учетом льготных тарифов, действовавших в 2016 году) — 9,3%;.

— на водоснабжение — 9%;.

— на водоотведение — 8,8%.

Таким образом, подтвердила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, экономически обоснованный рост платежей граждан при полном отказе от бюджетного субсидирования с 1 июля 2017 года составил бы в среднем по области более 8%. Однако для региона распоряжением правительства РФ утвержден средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года — 3,9% и предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям — 2,3%.

Также губернатор установил максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги по муниципалитетам Челябинской области на 2017 год.

По городским округам и муниципальным районам — 3,9%, кроме поселка Черная речка Саткинского городского поселения (12,9%).

Для исполнения распоряжений правительства утверждены льготные тарифы на тепловую энергию с учетом роста платы по области на 3,9%. Сумма субсидий теплоснабжающим компаниям в бюджете региона на 2017 год — 1 млрд 200 млн рублей.

По результатам тарифного регулирования рост услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей составил от 2% до 7,4% в зависимости от уровня напряжения и применяемой ставки. По Челябинской области относительно 1 июля 2016 года рост в сфере водоотведения и холодного водоснабжения сложился на уровне на 4%.

Увеличение тарифов на питьевую воду и водоотведение с 1 июля 2017 года составит для населения 9% и 8,8% соответственно, для бюджетных потребителей — 2,4% и 3,3%. Прочих потребителей — с учетом ликвидации перекрестного субсидирования в Челябинске — с 1 июля ждет понижение тарифов на данные услуги на 8,5% и 9,3% соответственно….

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Рост тарифов на коммуналку отграничили на Южном Урале индексом 3,9%
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