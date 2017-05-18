Рост тарифов на коммуналку ограничили на Южном Урале индексом 3,9%

В Челябинской области увеличение тарифов на коммунальные услуги отграничили индексом 3,9% — экономически обоснованным для Южного Урала специалисты называют минимум восьмипроцентный рост платежей граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Депутаты комитета по промышленной политике и транспорту Законодательного Собрания Челябиснкой области 17 мая рассмотрели информацию о реализации тарифной политики в 2017 году.

«В целях соответствия платы граждан за коммунальные услуги указанному индексу в Челябинской области установлены льготные тарифы на тепловую энергию для населения. На предоставление субсидий теплоснабжающим организациям для компенсации выпадающих доходов, возникающих в связи с установлением указанных льготных тарифов, в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 1,2 млрд рублей. При этом экономически обоснованный рост платы граждан в случае отказа от установления льготных тарифов составил бы более 8%», — пояснил председатель комитета Павел Шиляев.

Формирование тарифов на коммунальные услуги на 2017 год осуществлялось с учетом следующих факторов роста: цен на электрическую энергию на оптовом рынке на 6,5%; регулируемых тарифов сетевых организаций на 3%; цен на природный газ на 3,9%; цен на уголь на 4,2%; заработной платы персонала регулируемых организаций на 4,7%; стоимости ремонтных работ и материалов на 4,7%.

Дополнительным фактором роста тарифов было обоснованное снижение объема оказываемых услуг, подтвержденные выпадающие доходы регулируемых организаций за предыдущие периоды, необходимость ликвидации перекатного субсидирования.

Согласно принятым тарифным решениям экономически обоснованный рост тарифов для населения с 1 июля 2017 года составляет:

— на электрическую энергию и газ — 3,9%;.

— на тепловую энергию (с учетом льготных тарифов, действовавших в 2016 году) — 9,3%;.

— на водоснабжение — 9%;.

— на водоотведение — 8,8%.

Таким образом, подтвердила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, экономически обоснованный рост платежей граждан при полном отказе от бюджетного субсидирования с 1 июля 2017 года составил бы в среднем по области более 8%. Однако для региона распоряжением правительства РФ утвержден средний индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года — 3,9% и предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям — 2,3%.