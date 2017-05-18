В ЕНПФ прокомментировали ситуацию с азербайджанским банком

В конце прошлой недели стало известно, что Международный банк Азербайджана не может выполнять свои обязательства по выплатам.

Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, объем средств, вложенных Единым накопительным пенсионным фондом Казахстана в азербайджанский банк, составляет 71,6 миллиарда тенге. В свою очередь, парламентская фракция «Ак жол» предложила привлечь к ответственности людей, инвестировавших средства в проблемный азербайджанский банк.

По словам Наурызбаевой, в соответствии со статьей 35 закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», инвестиционное управление пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда осуществляет Национальный Банк.

«Соответственно, совет директоров, правление ЕНПФ не участвуют в принятии решений по инвестиционному управлению пенсионными активами, не принимают решений по покупке-продаже финансовых инструментов за счет пенсионных активов», — ответила председатель правления АО «ЕНПФ».

За подробной информацией по данному вопросу в ЕНПФ порекомендовали обратиться в Национальный Банк РК.