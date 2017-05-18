Южноуральские власти вложат в Центр микрофинансирования свыше 106 млн

Имущественный взнос в созданный Фонд «Центра микрофинансирования Челябинской области», учредителем которого выступает региональное министерство экономического развития, составит 106,3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства, из указанной суммы 31,9 млн — средства областного бюджета, 74,4 млн — средства, поступающие в региональную казну из федеральной.

Цели создания микрофинансовой организации в документе не указаны. Уточняется, что Фонд создан в соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», постановлением правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Экономическое развитие и инновационная экономика”», постановлением регионального правительства «О государственной программе “Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области”» на 2016−2019 годы.