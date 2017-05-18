Челябинская область выделила около 60 миллионов на покупку лекарств для ВИЧ-инфицированных

Всего в Челябинской области в этом году на обследование жителей на ВИЧ-инфекцию выделено более 85 миллионов рублей, из них около 52 миллионов — средства из федерального бюджета, более 33 миллионов — из областного бюджета. Почти восемь миллионов будет потрачено на профилактические акции.

В этом году впервые минздрав РФ организовал централизованную закупку лекарств, но на Южный Урал они поступят позднее. Правительство Челябинской области выделило средства для обеспечения терапией больных на этот период.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, на Южном Урале каждый 98-й житель является носителем инфекции. Большинство из них в возрасте от 30 до 40 лет. Ежегодно в регионе выявляется почти 4,5 тысячи пациентов с ВИЧ-положительным статусом. За весь период с момента первого выявления ВИЧ зарегистрировано более 45 тысяч заболевших. Из них почти 9,5 тысяч человек по разным причинам умерли.

«Предотвратить передачу инфекции возможно, она вполне управляема, — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Если вы знаете свой ВИЧ-статус, то не будете вступать в незащищенные половые связи. Если предотвратите у себя и близких употребление инъекционных наркотиков, у вас не будет риска получения инфекции. Если во время беременности женщина с ВИЧ-положительным статусом вовремя получит антиретровирусную терапию, то риск передачи инфекции ребенку будет сведен к нулю».

Пройти тест на ВИЧ можно бесплатно в любом медицинском учреждении, в центре СПИДа, а также на регулярных массовых акциях.