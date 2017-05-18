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08:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область выделила около 60 миллионов на покупку лекарств для ВИЧ-инфицированных

Челябинская область выделила 57,5 миллионов рублей на покупку антиретровирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных.

В этом году впервые минздрав РФ организовал централизованную закупку лекарств, но на Южный Урал они поступят позднее. Правительство Челябинской области выделило средства для обеспечения терапией больных на этот период.

Всего в Челябинской области в этом году на обследование жителей на ВИЧ-инфекцию выделено более 85 миллионов рублей, из них около 52 миллионов — средства из федерального бюджета, более 33 миллионов — из областного бюджета. Почти восемь миллионов будет потрачено на профилактические акции.

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, на Южном Урале каждый 98-й житель является носителем инфекции. Большинство из них в возрасте от 30 до 40 лет. Ежегодно в регионе выявляется почти 4,5 тысячи пациентов с ВИЧ-положительным статусом. За весь период с момента первого выявления ВИЧ зарегистрировано более 45 тысяч заболевших. Из них почти 9,5 тысяч человек по разным причинам умерли.

«Предотвратить передачу инфекции возможно, она вполне управляема, — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Если вы знаете свой ВИЧ-статус, то не будете вступать в незащищенные половые связи. Если предотвратите у себя и близких употребление инъекционных наркотиков, у вас не будет риска получения инфекции. Если во время беременности женщина с ВИЧ-положительным статусом вовремя получит антиретровирусную терапию, то риск передачи инфекции ребенку будет сведен к нулю».

Пройти тест на ВИЧ можно бесплатно в любом медицинском учреждении, в центре СПИДа, а также на регулярных массовых акциях.

Напомним, до 20 мая в КРК «Мегаполис» в Челябинске проходит неделя экспресс-тестирования на ВИЧ и гепатит С. Мобильный пункт работает в атриуме кинохолла у Мега-зала ежедневно с 16 до 20 часов (вход в комплекс со стороны Свердловского проспекта и колеса обозрения). Кроме того, в воскресенье, 21 мая, с 11 до 15 часов на Кировке пройдет массовая акция с экспресс-тестированием, викториной и флэшмобом «Красная лента» в память жертв СПИДа.

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