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08:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Следственный комитет занялся Суражевкой

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в селе Суражевка Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы должностными лицами из числа руководства ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция всероссийского научно-исследовательского института овощеводства».

«По версии следствия, на предприятии частично не выплачена заработная плата свыше 3 месяцев 23 работникам, всего на сумму свыше 673 тысяч рублей», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Расследование уголовного дела продолжается.

Доследственная проверка была проведена по сообщению СМИ о неавплате заработной платы 23 сотрудникам государственного бюджетного научного учреждения «Приморская овощная станция Всероссийского НИИ овощного хозяйства» в селе Суражевка.

Ирина Петрова.

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