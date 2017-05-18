Следственный комитет занялся Суражевкой
Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в селе Суражевка Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».
Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в селе Суражевка Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».
Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы должностными лицами из числа руководства ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция всероссийского
«По версии следствия, на предприятии частично не выплачена заработная плата свыше 3 месяцев 23 работникам, всего на сумму свыше 673 тысяч рублей», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская.
Расследование уголовного дела продолжается.
Доследственная проверка была проведена по сообщению СМИ о неавплате заработной платы 23 сотрудникам государственного бюджетного научного учреждения «Приморская овощная станция Всероссийского НИИ овощного хозяйства» в селе Суражевка.
Ирина Петрова.