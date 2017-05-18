Следственный комитет занялся Суражевкой

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы должностными лицами из числа руководства ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция всероссийского научно-исследовательского института овощеводства».

«По версии следствия, на предприятии частично не выплачена заработная плата свыше 3 месяцев 23 работникам, всего на сумму свыше 673 тысяч рублей», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Расследование уголовного дела продолжается.

Доследственная проверка была проведена по сообщению СМИ о неавплате заработной платы 23 сотрудникам государственного бюджетного научного учреждения «Приморская овощная станция Всероссийского НИИ овощного хозяйства» в селе Суражевка.

Ирина Петрова.