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08:45 (мск), источник: ИА REGNUM

«Стоп!»: РПСМ предупредил моряков об опасном судовладельце

Греческий судовладелец не платит морякам зарплату и замешан в краже и контрабанде нефти.

Российский профессиональный союз моряков предупредил об опасном для российских экипажей судовладельце. Им является греческая компания, на судах которой не платят зарплату, а сама компания «Western Mediterranean Shipping» (WMS) замешана в краже и контрабанде нефти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в РПСМ.

Об опасности данного судовладельца предупреждают все морские профсоюзы мира. Компания может набирать экипажи в любых регионах, включая российский Дальний Восток.

На судах WMS моряки сталкиваются не только с невыплатой заработной платы, но и с серьезными перебоями в поставках продовольствия. Проще говоря — морякам не платят и морят голодом. Учитывая, что люди находятся за тысячи миль от родных берегов, может произойти любое несчастье, — сообщили в РПСМ.

В морском профсоюзе отмечают, что, по указанным причинам, нет никакой возможности определить точно — сколько и какие именно суда находятся в управлении данной компании. Предположительно регистровым судовладельцем выступает «Astral Shipping Corporation S.A.» (Панама). Тем не менее, в морском профсоюзе составили список судов, которые так или иначе можно связать с WMS.

Компания, скрываясь от инспекторов профсоюзов, разгневанных моряков и правоохранительных органов разных стран, меняет названия судов, как перчатки.

Профсоюзу стало известно, что WMS то ли владеет, то ли управляет судном «SKY 1» (известным также как GOLDEN SUNRISE или DIAS, ИМО 8 110 655) в Бенине и теплоходом «TECNE» (ИМО 7 911 131), задержанным в Нигерии.

РПСМ настоятельно не рекомендует российским морякам трудоустраиваться на указанные суда. В любом случае, учитывая нынешнюю ситуацию в морях, лучше всего перед устройством на судно проконсультироваться в профсоюзе. Инспекторы РПСМ лучше, чем кто-либо располагают информацией о судах и судовладельцах, имеют возможность проверить, оформляет ли данный судовладелец страховку для экипажей, выяснить, в каком техническом состоянии находится судно.

Как сообщало ИА REGNUM, среди регионов ДФО, по данным РПСМ, Сахалинская область имеет самую плохую репутацию в сфере соблюдения прав моряков и рыбаков. Именно с островным регионом связаны все самые громкие скандалы последних лет: от кораблекрушения траулера «Дальний Восток», причиной которого стала коррупция, и следствием — гибель 69 моряков до скандала с забастовкой российских моряков в порту Амстердама — сахалинское ООО «Парус», владеющее судном, не считало нужным выплачивать зарплату экипажам на протяжении нескольких лет.

Скандал с рыбоперерабатывающим комбинатом «Островной» стал известен всей стране после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Рыбопереработчиков заманивали на Шикотан посулами сказочных заработков, в результате люди оказывались в положении рабов. После вмешательства главы государства ситуация на «Островном» поменялась коренным образом, комбинат платит зарплату, модернизирует производство, наращивает объемы выпуска продукции. Еще один сахалинский судовладелец, Иван Пивнев, генеральный директор ООО «ВИП-Строй холдинг» по сей день продолжает нарушать права моряков и умудряется уходить от правосудия.

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