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08:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Задолженность по зарплате в крае уменьшилась почти на 50%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 мая 2017 года сложилась в размере 17,8 млн. руб. По сравнению с 1 апреля 2017 года этот показатель снизился на 47,9%, сообщает Пермьстат.

Наибольший объем просроченной задолженности приходился на организации строительства (60,0% от общей суммы задолженности). Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют задолженность по заработной плате, составила 776 человек. В расчете на одного работника сумма просроченной

задолженности сложилась в размере 22,9 тыс. руб.

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации

четырех муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась в Добрянскому муниципальном районе.

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