Задолженность по зарплате в крае уменьшилась почти на 50%

Наибольший объем просроченной задолженности приходился на организации строительства (60,0% от общей суммы задолженности). Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют задолженность по заработной плате, составила 776 человек. В расчете на одного работника сумма просроченной



задолженности сложилась в размере 22,9 тыс. руб.



Просроченную задолженность по заработной плате имели организации



четырех муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась в Добрянскому муниципальном районе.