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08:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Строительство новой трассы в Приморье идет по плану

Ход работ по строительству второго участка дороги Владивосток-Находка-порт Восточный проинспектировал первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев в рамках рабочей поездки по краю накануне, 17 мая, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Строительство второго участка трассы, который протянется от Артема до Большого Камня, началось в этом году. Генеральным подрядчиком выступает компания «Трансстроймеханизация». Как сообщил Дмитрий Горлов, директор «Примавтодор», выполняющего работы в районе поселка Шкотово, на участке в 3,5 километра на средства государственной программы «Развитие транспортного комплекса» будет выполнено основание дороги, возведен один мост и опоры для второго моста.

«В настоящее время на строительстве развязки приступаем к бурению свай под опоры будущей эстакады. Параллельно начинаем земляные работы по устройству земполотна будущей дороги от новой трассы до пересечения с действующей. Сейчас работает более 20 единиц техники, количество будем увеличивать с ходом работ», — рассказал он.

Василий Усольцев подчеркнул, что этот участок поможет улучшить ситуацию на постоянно загруженном железнодорожном переезде, на который часто жалуются жители.

«Участок в активной фазе строительства. Объект требует капитальных вложений — порядка 600 миллионов рублей. В этом году мы намерены продемонстрировать серьёзные темпы», — отметил первый вице-губернатор Приморья.

По его словам, проект новой дороги завязан с остальными объектами транспортной инфраструктуры, в том числе и с планируемыми к строительству портами «Суходол» и «Вера».

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1». Губернатор Владимир Миклушевский отдельно заметил, что реализация этого проекта принесет сильный экономический эффект на соседние китайские провинции. Два коридора сокращают маршрут до портов юга Приморья, что привлекает китайский коллег. Финансовая модель концессионного соглашения с партнером на условиях возврата инвестиций и дивидендов от дохода одобрена Правительством РФ.

Альберт Тихомиров.

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