Строительство новой трассы в Приморье идет по плану
Ход работ по строительству второго участка дороги
Ход работ по строительству второго участка дороги
Строительство второго участка трассы, который протянется от Артема до Большого Камня, началось в этом году. Генеральным подрядчиком выступает компания «Трансстроймеханизация». Как сообщил Дмитрий Горлов, директор «Примавтодор», выполняющего работы в районе поселка Шкотово, на участке в 3,5 километра на средства государственной программы «Развитие транспортного комплекса» будет выполнено основание дороги, возведен один мост и опоры для второго моста.
«В настоящее время на строительстве развязки приступаем к бурению свай под опоры будущей эстакады. Параллельно начинаем земляные работы по устройству земполотна будущей дороги от новой трассы до пересечения с действующей. Сейчас работает более 20 единиц техники, количество будем увеличивать с ходом работ», — рассказал он.
Василий Усольцев подчеркнул, что этот участок поможет улучшить ситуацию на постоянно загруженном железнодорожном переезде, на который часто жалуются жители.
«Участок в активной фазе строительства. Объект требует капитальных вложений — порядка 600 миллионов рублей. В этом году мы намерены продемонстрировать серьёзные темпы», — отметил первый
По его словам, проект новой дороги завязан с остальными объектами транспортной инфраструктуры, в том числе и с планируемыми к строительству портами «Суходол» и «Вера».
Напомним, строительство автомобильной дороги
Альберт Тихомиров.