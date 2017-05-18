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08:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске подорожал бензин

Цена дизельного топлива в Новосибирске за минувшую неделю также выросла, рассказали статистики.

В Новосибирске подорожал бензин, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

За неделю с 10 по 15 мая цены на бензин в Новосибирске выросли на 0,1% — с 35,79 до 35,82 руб. Бензин марки АИ-80 подорожал сразу на 25 копеек — с 29 рублей до 29,25 руб. Бензин марки АИ-92 подорожал с 34,36 до 34,4 рублей. Бензин марки АИ-95 и выше подорожал на копейку — до 38,2 руб. Дизельное топливо выросло в цене до 37,22 руб.

«На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 29,0 до 29,5 рубля за литр, марки АИ-92 — от 34,0 до 34,65 рубля за литр, марки АИ-95 — от 38,0 до 38,9 рубля за литр, дизельное топливо — от 36,95 до 37,55 рубля за литр», — добавили статистики.

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