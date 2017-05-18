Международный экономический саммит стартует в Казани
18 мая в Казани открывается IX Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017». Своё участие в нём подтвердили около 2 тыс. участников из разных стран.
18 мая в Казани открывается IX Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017». Своё участие в нём подтвердили около 2 тыс. участников из разных стран.
Как сообщили ИА REGNUM в
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тему экстремизма уже обсуждали в Казани накануне. Так, 16 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провёл расширенное совещание по профилактике экстремизма и терроризма, в рамках которого было озвучено, что 82% жителей Татарстана положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
Возвращаясь к саммиту, который будет работать до 20 мая, стоит отметить, что в рамках него участники обсудят не только перспективы развития туристической отрасли
Программа мероприятия также включает
Завершится «KazanSummit 2017» 20 мая традиционным съездом мусульман «Изге Болгар жыены».