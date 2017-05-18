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10:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Международный экономический саммит стартует в Казани

18 мая в Казани открывается IX Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017». Своё участие в нём подтвердили около 2 тыс. участников из разных стран.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре саммита, утром начинают свою работу сразу две конференции: молодых дипломатов стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС) и «СМИ-онлайн: профилактика экстремизма в социальных сетях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тему экстремизма уже обсуждали в Казани накануне. Так, 16 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провёл расширенное совещание по профилактике экстремизма и терроризма, в рамках которого было озвучено, что 82% жителей Татарстана положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.

Возвращаясь к саммиту, который будет работать до 20 мая, стоит отметить, что в рамках него участники обсудят не только перспективы развития туристической отрасли Россия-Египет, образовательные потребности сектора исламских финансов, но и индустрию халяля, возможности развития туризма по данной тематике.

Программа мероприятия также включает бизнес-дискуссии, в том числе, на тему краудфандинга, обсуждение вопросов кооперации, развития исламских финансов в России, возможности экспорта на Восток, социальную ответственность бизнеса и многое другое. А 19 мая состоится заседание Российско-тунисского делового совета и заседание одной из рабочих групп Минэкономразвития РФ.

Завершится «KazanSummit 2017» 20 мая традиционным съездом мусульман «Изге Болгар жыены».

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