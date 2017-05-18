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09:25 (мск), источник: NewsKo

Началась продажа авиабилетов из Перми в Сочи

С 17 мая по 26 мая 2017 года в Перми началась продажа авиабилетов в Сочи туда и обратно по минимальным ценам, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Стоимость билета без учёта сборов составит от 4 тыс. 800 руб. до 5 тыс. 500 руб.. Для детей будет действовать дополнительная скидка — 15%.

Напомним, авиарейсы в Сочи из Перми будут выполняться с 17 июня по 9 сентября три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на воздушных судах Як-42. Время в пути составит три часа 10 минут.

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