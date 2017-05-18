Мост через реку Уршак закрывается 25 мая

Утверждена схема организации движения транзитного транспорта. На время ремонта моста объезд через автодорогу деревень Фомичево-Енгалышево-Осоргино-Зубово.

Напомним, ранее в эфир «Вестей» выходил репортаж о том, что садоводы Уфимского района обеспокоены предстоящим ремонтом моста через реку Уршак. Они боялись остаться в изоляции после закрытия переправы.