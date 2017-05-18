Мост через реку Уршак закрывается 25 мая
С 25 мая до 25 октября 2017 года в Уфимском районе закрывается на ремонт мост через реку Уршак на км 4+968 автомобильной дороги
С 25 мая до 25 октября 2017 года в Уфимском районе закрывается на ремонт мост через реку Уршак на км 4+968 автомобильной дороги
Утверждена схема организации движения транзитного транспорта. На время ремонта моста объезд через автодорогу деревень Фомичево-Енгалышево-Осоргино-Зубово.
Напомним, ранее в эфир «Вестей» выходил репортаж о том, что садоводы Уфимского района обеспокоены предстоящим ремонтом моста через реку Уршак. Они боялись остаться в изоляции после закрытия переправы.