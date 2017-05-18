Все приморские фронтовики, нуждающиеся в жилье, справят новоселье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в январе в очереди на улучшение жилья стояли 58 ветеранов. Из федерального бюджета перечислено 74,5 миллионов рублей. Этих средств достаточно для приобретения 42 квартир. Столько свидетельств на выплату и выдано в Приморье.

Среди новоселов 2017 года пять участников войны, житель блокадного Ленинграда, остальные — вдовы погибших (умерших) ветеранов. Все встали на учет как нуждающиеся в жилье в апреле-декабре 2016 года.

Новоселье справят ветераны из Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Партизанска, Уссурийска, а также Анучинского, Кировского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных образований.

К переезду готовятся восемь ветеранских семей из Владивостока, причем шестеро проживают в Первомайском районе. Семеро — жители Дальнереченска и Дальнереченского района. По три новосела проживают в Спасске-Дальнем и Спасском районе, а также в Ольгинском и Лесозаводском районах. Две семьи приобретают жилье в Кавалеровском районе.

Новоселье справят ветераны из Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Партизанска, Уссурийска, а также Анучинского, Кировского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных образований.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, все ветеранские семьи уже нашли подходящее жилье.

«Средства на приобретение 11 квартир уже перечислены. 10 пакетов документов проходят юридическую проверку и в ближайшее время поступят на оплату в казначейство. Остальные в процессе оформления договоров купли-продажи», — информирует глава ведомства.

Вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что процесс обеспечения жильем ветеранских семей в Приморье идет строго по графику.

«Согласно федеральному законодательству, если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти лет они не могут претендовать на участие в программе. Однако по окончанию этого срока могут снова встать в очередь», — сообщил он.

Специалисты называют еще один фактор, который ведет к появлению новых очередников. Он касается качества жилья. Те дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными.

Напомним, работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны идет в российских регионах с 2008 года в рамках Указа Президента Российской Федерации. Программа финансируется за счет средств федерального бюджета. Исключение — 2015 год, когда по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского из резервного фонда администрации Приморского края было направлено 8,6 миллионов рублей на обеспечение квартирами участников Великой Отечественной войны, стоящих на тот момент в очереди.

На приобретение квартир и домов приморским ветеранам государство направило 3,3 миллиарда рублей. За это время новоселами стали более 2,6 тысяч ветеранских семей.