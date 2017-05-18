В центре Новосибирска сузят часть важных дорог и перекрестков, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В центральном районе с 17 по 31 мая ограничат движение автомобилей на:

— ул. Орджоникидзе в районе здания № 37 — на 6,5 метра;.

— ул. Семьи Шамшиных в районе здания № 40 — на 7 метров;.

— на перекрестке ул. Ядринцевская и ул. Мичурина — на четыре метра;.

— на перекрестке ул. Орджоникидзе, ул. Семьи Шамшиных и ул. Военной — на 19 метров.

Также с 17 мая сузят проезжую часть на улице 1905 года в районе дома № 83 на 5 метров.

Причины сужений — проведение ремонта теплотрассы и водопровода компаниями «СИБЭКО» и «Горводоканал».

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.