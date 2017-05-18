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09:46 (мск), источник: РИА Крым

Севастополю выделят 7 млрд руб на строительство еще двух школ, двух больниц и шести детских садов

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости (Крым). Севастополь дополнительно получит 7 млрд рублей из федерального бюджета на строительство еще двух школ, двух больниц, шести детских садов и двух физкультурно-оздоровительных комплексов.

Источник: РИА "Новости"

Как журналистам в среду рассказал врио губернатора Севастополя, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Недавно президент страны отреагировал на необходимость дополнительного финансирования для развития города. Он дал соответствующее поручение. Мы получили поддержку на строительство дополнительно двух школ, шести детских садов, двух больниц, в том числе инфекционной больницы, и двух физкультурно-оздоровительных комплексов общей суммой 7 млрд рублей», — сказал он, ответив, что эти деньги будут добавлены в ФЦП.

Как сообщалось ранее, в конце апреля во время заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что в Севастополе очень много нерешенных проблем в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры. Для решения этих проблем президент пообещал принять дополнительные решения.

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