Севастополю выделят 7 млрд руб на строительство еще двух школ, двух больниц и шести детских садов

Как журналистам в среду рассказал врио губернатора Севастополя, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Недавно президент страны отреагировал на необходимость дополнительного финансирования для развития города. Он дал соответствующее поручение. Мы получили поддержку на строительство дополнительно двух школ, шести детских садов, двух больниц, в том числе инфекционной больницы, и двух физкультурно-оздоровительных комплексов общей суммой 7 млрд рублей», — сказал он, ответив, что эти деньги будут добавлены в ФЦП.