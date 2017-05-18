Назаров заявил о намерениях ограничить ввоз алкоголя из Казахстана в Омск

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Светлана Диканова «пытала» главу региона насчет того, какие меры предпринимаются в Омской области, чтобы пресечь ввоз контрафактного алкоголя и табачной продукции из Казахстана.

Назарову ничего не оставалось, как признать, что на уровне региона контролировать ввоз контрафакта практически невозможно.

«Вы задаете вопрос, который волнует и региональное, и федеральное правительство. Безусловно, алкоголь из Казахстана примерно на 30% превышает остальную продукцию из-за низких акцизных сборов в Казахстане. В российском правительстве готовится проект, чтобы из Казахстана ввозилось не более 5 литров одним лицом», — заявил Назаров.

Не менее сложно, по словам губернатора, обстоит и ситуация с ввозом сигарет.