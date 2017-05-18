В трех районах Петербурга испытают теплосети
18 мая «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает на плотность и прочность трубопроводы ГВС в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах города.
18 мая «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает на плотность и прочность трубопроводы ГВС в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах города.
Как сообщили на предприятии, в зону испытаний в Адмиралтейском районе входят тепловые сети, проходящие по улицам:
улица Шкапина (дома 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22−24, 28−30, 32−34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 51, набережная Обводного канала — от дома 122 до 132 и от дома 175 до 233), Рижский проспект,
В Кировском районе:
Балтийская, Баррикадная, Белоусова, Возрождения, Гладкова, Губина, Зенитчиков, Зои Космодемьянской, Ивана Черных, Калинина, Кемеровская, Корнеева, Косинова, Кронштадтская, Маршала Говорова, Метростроевцев, Новоовсянниковская, Оборонная, Промышленная, Севастопольская, Трефолева, Тракторная, Турбинная, Швецова улицы, Урхов, Урюпин, Лермонтовский, Майков, Молодежный, Огородный, Охотничий, Сивков переулки, проспект Стачек — от улицы Зенитчиков до площади Стачек, площадь Стачек.
В зону испытаний в Центральном районе входят тепловые сети, проходящие по улице Миллионной.
Энергетики призывают всех жителей и гостей