В Минюсте назвали условие, при котором могут изъять единственное жилье

Ранее министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект, который отменит запрет на взыскание единственного жилья должника. Минюст указал, что взыскание может быть обращено на жилье, по размеру и стоимости «явно превышающее» потребности в жилище должника и его семьи.

Впоследствии глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что законопроект, предлагающий забирать у должников единственное жильё, имеет право на жизнь, так как в нем речь идет об избыточном жилье, но важно его аккуратно прописать, чтобы не было двойных толкований в суде. Позже заместитель директора Департамента экономического законодательства министерства юстиции РФ Денис Новак заявил, что Минюст РФ доработает законопроект.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», — сказал Новак в кулуарах Петербургского международного юридического форума.