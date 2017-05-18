Фабрики бренда Иванки Трамп в Китае обвинили в выплате зарплаты $1 в час

Источник: AP 2017

Она заявила о нарушениях условий труда: продолжительность рабочего дня, по данным НКО, составляет 12,5 часов; сотрудники работают шесть дней в неделю. При этом их месячный заработок составляет около 2,5 тыс. юаней (около $363), пишет Bloomberg.

В итоге зарплата некоторых сотрудников составляет один доллар в час.

При этом НКО, отмечает издание, не предоставило доказательств этим утверждениям, а также отказалась назвать конкретные фабрики, на которых были выявлены нарушения. China Labor Watch отправила 27 апреля письмо с изложением найденных нарушений Иванке Трамп, ответ на него пока не поступил.

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