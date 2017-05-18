Еще две посадочные площадки планируют построить в Приморье

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Перспективы развития малой авиации в Приморье и на Дальнем Востоке обсудили на форуме сегодня, 18 мая, в кампусе ДВФУ на острове Русском. Участие в мероприятии принял первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. Сегодня краевые власти ведут большую работу по восстановлению посадочных площадок и созданию новой инфраструктуры аэродромов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам заместителя главы региона, развитие малой авиации в Приморье позволило решить сразу несколько задач — обеспечение удобства передвижения жителей, развитие туризма и повышение деловой активности внутри края.

«Сейчас полеты осуществляются в 15 населенных пунктов, с частотой 44 рейса в неделю. Только в 2016 году самолетами малой авиации перевезено более 30 тысяч пассажиров. В этом году на линию вышел третий самолет, а это значит, что пассажиропоток увеличится», — отметил Василий Усольцев.

Для того чтобы билеты на самолеты малой авиации были доступны всем жителям Приморского края, ежегодно авиакомпании в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» получают субсидии из краевого бюджета, покрывающие большую часть расходов.

«На полеты по Приморью установлены социальные тарифы — это наша позиция. Поэтому жители края активно пользуются возможностью сократить время на дорогу», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Он добавил, что сегодня краевые власти ведут большую работу по восстановлению посадочных площадок и созданию новой инфраструктуры аэродромов.

«В 2017 году будут построены посадочные площадки “Серафимовка” и “Восток”, а также служебно-пассажирское здание в поселке Светлая. Помимо этого, запланировано строительство стационарных топливнозаправочных комплексов в населенных пунктах: Светлая, Восток, Пластун, Дальнегорск, Кавалерово», — сообщил первый вице-губернатор.

Напомним, за небольшой срок в Приморском крае по поручению губернатора практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в крае действуют 12 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора» на краевых самолетах DHC-6 — из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.