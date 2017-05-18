Еще две посадочные площадки планируют построить в Приморье
Также краевые власти ведут большую работу по созданию новой инфраструктуры аэродромов.
Также краевые власти ведут большую работу по созданию новой инфраструктуры аэродромов.
Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.
Перспективы развития малой авиации в Приморье и на Дальнем Востоке обсудили на форуме сегодня, 18 мая, в кампусе ДВФУ на острове Русском. Участие в мероприятии принял первый
По словам заместителя главы региона, развитие малой авиации в Приморье позволило решить сразу несколько задач — обеспечение удобства передвижения жителей, развитие туризма и повышение деловой активности внутри края.
«Сейчас полеты осуществляются в 15 населенных пунктов, с частотой 44 рейса в неделю. Только в 2016 году самолетами малой авиации перевезено более 30 тысяч пассажиров. В этом году на линию вышел третий самолет, а это значит, что пассажиропоток увеличится», — отметил Василий Усольцев.
Для того чтобы билеты на самолеты малой авиации были доступны всем жителям Приморского края, ежегодно авиакомпании в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» получают субсидии из краевого бюджета, покрывающие большую часть расходов.
«На полеты по Приморью установлены социальные тарифы — это наша позиция. Поэтому жители края активно пользуются возможностью сократить время на дорогу», — подчеркнул первый
Он добавил, что сегодня краевые власти ведут большую работу по восстановлению посадочных площадок и созданию новой инфраструктуры аэродромов.
«В 2017 году будут построены посадочные площадки “Серафимовка” и “Восток”, а также
Напомним, за небольшой срок в Приморском крае по поручению губернатора практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в крае действуют 12 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора» на краевых самолетах DHC-6 — из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.