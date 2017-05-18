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10:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область метит в лидеры по развитию государственно-частного партнерства

Иркутская область должна стать лидером в развитии государственно-частного партнерства.

Источник: Reuters

Иркутская область должна стать лидером в развитии государственно-частного партнерства. Как 18 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, с таким заявлением выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время ежегодного инвестиционного послания.

«Развитие этих механизмов набирает обороты по всей стране, и наш регион должен стать лидером в этом направлении. Все основания для этого есть. Федеральный центр ориентирует нас на активное привлечение частного капитала для реализации проектов социального значения, — отметил глава области. — В настоящее время завершена основная работа по приведению в соответствие с федеральным законодательством региональных нормативных правовых актов, и мы готовы начать реализацию инфраструктурных проектов с привлечением частного капитала».

Сегодня идет активная работа над пилотным проектом строительства радиологического корпуса онкодиспансера, в перспективе — реализация проектов строительства дома-интерната для престарелых людей и применение частно-государственного партнерства при реализации проектов в дорожной сфере. В муниципалитетах Иркутской области активно реализуются проекты концессионных соглашений в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Сейчас в стадии выполнения находится 61 проект с общим объемом инвестиций 1,3 млрд рублей.

«Нельзя не отметить, что по итогам 2016 года Иркутская область поднялась на 15 пунктов по сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства, который был представлен Центром развития ГЧП и Минэкономразвития России, — сообщил Сергей Левченко. — Особо подчеркну, что важным элементом формирования региональной системы ГЧП является компетентная команда специалистов, которые будут способны реализовывать такого рода сложные проекты».

Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области организовать обучение представителей органов исполнительной власти, которые будут заниматься реализацией государственно-частного партнерства, а также внедрить региональный ГЧП-стандарт, который включает в себя последовательные действия правительства Иркутской области для развития сферы взаимодействия власти и бизнеса.

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