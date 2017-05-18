Иркутская область метит в лидеры по развитию государственно-частного партнерства
Иркутская область должна стать лидером в развитии
Иркутская область должна стать лидером в развитии
Иркутская область должна стать лидером в развитии
«Развитие этих механизмов набирает обороты по всей стране, и наш регион должен стать лидером в этом направлении. Все основания для этого есть. Федеральный центр ориентирует нас на активное привлечение частного капитала для реализации проектов социального значения, — отметил глава области. — В настоящее время завершена основная работа по приведению в соответствие с федеральным законодательством региональных нормативных правовых актов, и мы готовы начать реализацию инфраструктурных проектов с привлечением частного капитала».
Сегодня идет активная работа над пилотным проектом строительства радиологического корпуса онкодиспансера, в перспективе — реализация проектов строительства
«Нельзя не отметить, что по итогам 2016 года Иркутская область поднялась на 15 пунктов по сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития
Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области организовать обучение представителей органов исполнительной власти, которые будут заниматься реализацией