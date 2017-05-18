Иркутская область метит в лидеры по развитию государственно-частного партнерства

Иркутская область должна стать лидером в развитии государственно-частного партнерства. Как 18 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, с таким заявлением выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время ежегодного инвестиционного послания.

«Развитие этих механизмов набирает обороты по всей стране, и наш регион должен стать лидером в этом направлении. Все основания для этого есть. Федеральный центр ориентирует нас на активное привлечение частного капитала для реализации проектов социального значения, — отметил глава области. — В настоящее время завершена основная работа по приведению в соответствие с федеральным законодательством региональных нормативных правовых актов, и мы готовы начать реализацию инфраструктурных проектов с привлечением частного капитала».

Сегодня идет активная работа над пилотным проектом строительства радиологического корпуса онкодиспансера, в перспективе — реализация проектов строительства дома-интерната для престарелых людей и применение частно-государственного партнерства при реализации проектов в дорожной сфере. В муниципалитетах Иркутской области активно реализуются проекты концессионных соглашений в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Сейчас в стадии выполнения находится 61 проект с общим объемом инвестиций 1,3 млрд рублей.

«Нельзя не отметить, что по итогам 2016 года Иркутская область поднялась на 15 пунктов по сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства, который был представлен Центром развития ГЧП и Минэкономразвития России, — сообщил Сергей Левченко. — Особо подчеркну, что важным элементом формирования региональной системы ГЧП является компетентная команда специалистов, которые будут способны реализовывать такого рода сложные проекты».