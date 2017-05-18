Нижний Тагил срывает программу капремонта

В Нижнем Тагиле из-за недостаточной собираемости взносов срывается программа капремонта многоквратирных домов. Как рассказал на заседании областного правительства мэр города Сергей Носов, по этой причине на 2017 год не обновлено 156 многоэтажек. На данный момент собираемость денег составляет только 78%.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что лично выедет в муниципалитет и проведет разъяснительную работу с населением. По его словам, местные власти не могут потратить на капремонт больше, чем они собирают, поэтому программу придется корректировать, передает «Уралинформбюро».

В целом по Свердловской области уровень собираемости взносов на данный момент составляет 84%. Это на 3% больше, чем на аналогичный период прошлого года, однако показатель все равно недостаточный, отметил председатель регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

«В 2017 году на работу фонда требуется более 345 миллионов рублей. Между тем, в областном бюджете предусмотрено только 200 миллионов. Минфин пообещал привлечь дополнительные средства, но только 50 миллионов рублей», — пояснил Суханов.

Сумма задолженности населения за капремонт к настоящему моменту достигла 2 миллиардов 258 миллионов рублей. Причем по 825 миллионам в ноябре истекает срок исковой давности.

Стоит напомнить, что всего в 2017 году на Среднем Урале необходимо обновить более 2,4 тысячи домов. Сейчас все конкурсные процедуры по объектам завершены, подрядчики приступили к работам, большую часть из которых необходимо будет успеть сделать летом.