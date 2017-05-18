В Новосибирске выпустили 40 тысяч карт платежной системы «Мир»

К сожалению, можно говорить о навязывании услуги. Получается как в народной притче брежневских времен — привел бог Еву к Адаму и сказал: «Выбирай!». Работники бюджетной сферы, по сути, лишаются права выбора платежной системы, а ведь это коммерческий продукт, который требует определенных затрат хотя бы на выпуск карты и ее обслуживание. А учитывая, что за рубежом она действовать не будет, так же, как и на рынке заграничных интернет-магазинов, который сейчас активно развивается, у многих пользователей появится необходимость во второй банковской карте.

Мы понимаем, почему потребовалось создать такую систему. Конечно, в большой степени это защита национальных интересов — благое дело, но пока что рано говорить о том, что «Мир» даже в России заменит международные платежные карты. Финансовую культуру пользования ими прививают потребителям, чего пока нельзя сказать о новой российской платежной системе. Если бы не закон, обязующий перевести всех бюджетников на карты «Мир», они сегодня едва ли смогли бы составить хоть какую-то конкуренцию.

Эти платежные системы, помимо основной, имеют дополнительные функции, программы лояльности, бонусы, мобильные приложения. А главное, ими можно пользоваться в любой точке мира. Про карты национальной платежной системы «Мир» этого нельзя сказать сегодня, да и в ближайшие два-три года едва ли они будут работать в других странах. Даже в Крыму с их использованием есть определенные трудности. Нас уверяют, что лишь десять процентов россиян выезжает за границу, но в реальности эта цифра минимум в три раза больше, просто нет объективной статистики.

Первым делом стоит отметить, что она едва ли сможет стать полным аналогом привычных зарубежных систем, генезис и деловая история которых насчитывает более сотни лет. В этом случае мы, конечно, говорим о корпоративных традициях, надежности и доверии во всем мире. Неслучайно и в России сегодня на долю VISA и Master Card приходится 95 процентов общего числа карт, выданных банковским клиентам.

Играют свою роль и стремительные сроки перехода — мы слишком спешим с внедрением системы «Мир». Я долгое время руководил банком, и мы чуть ли не первыми в Новосибирске внедряли зарплатные проекты: культура использования таких крат среди работников организаций «насаждалась», если можно так выразиться, в течение нескольких лет. А ведь главный показатель — не то, что какое-то предприятие перешло на ту или иную платежную систему, а то, что ее начал активно использовать конкретный человек.

Вообще основное назначение банковской карты — применение ее в безналичном обороте, а сегодня в Новосибирской области в среднем около 78 процентов средств с банковской карты снимается для наличных расчетов. Только в последние годы эта цифра начала медленно уменьшаться. То есть культура пользования картами до конца не сформировалась и перевод на новую платежную систему преждевременен. К тому же этот процесс выглядит не совсем прозрачным, и есть закономерные опасения, что после 2018 года мы войдем в ситуацию передела банковского рынка.

Если многие банки окажутся неготовыми к переходу на «Мир», а крен для бюджетных организаций будет сделан в пользу государственного финансового сектора, относительно небольшие частные банки могут оказаться за рамками этого рынка. Так, банки с хорошей репутацией лишатся большой доли клиентов, а ведь надежность отнюдь не измеряется использованием системы «Мир». Просто рычагов для сохранения клиентской базы окажется недостаточно. Плюс к этому банки понесут большие дополнительные затраты — взнос в систему, ежемесячные выплаты, затраты на выпуск карт, переоснащение и так далее. Если это произойдет, можно будет говорить даже о нарушении антимонопольного законодательства.

Банковский сектор — наиболее упорядоченный, дисциплинированный сектор российской экономики, и участники рынка готовятся к переходу на новую платежную систему. Многие новосибирские банки уже готовы. Однако цифры пока что плачевны: в России выпущено около 5,5 миллиона карт «Мир» — ничтожно малая величина, учитывая, что общее число банковских карт — 260 миллионов. А в Новосибирской области пока всего сорок тысяч, хотя в регионе пять тысяч бюджетных организаций.

Оборот безналичного расчета по новым картам — важнейший показатель — в крупных новосибирских торговых сетях экономсектора на уровне 0,05 процента. Тогда как VISA — около шестидесяти процентов. Примерно такая же картина в целом по области: 0,04 процента — доля карты «Мир» в безналичном обороте, 14 — «Золотой короны», 40 — Master Card, 44 процента — VISA. Цифры говорят сами за себя. Учитывая, что впереди лето, пора отпусков и для бюджетников в том числе, сроки перевода на систему «Мир» выдержаны не будут. А после перевода доля наличных в обороте, к сожалению, только увеличится.

В дополнение ко всему, кроме административного ресурса, сегодня отсутствует мотивация самих бюджетников к переходу на новые карты. Над этим нужно работать, проводить маркетинговые исследования, просветительские мероприятия, чем активно, к слову, занимаются Master Card и VISA. Такой процесс начался, но это должно было произойти раньше. В том числе из-за того, что потребительская культура достаточно низка, не все банкоматы и POS-терминалы в области готовы к приему карты «Мир».

Согласно закону, обязательна установка соответствующих терминалов только для торговых точек, годовой оборот которых превышает сорок миллионов рублей. Понятно, что на сельских территориях доля таких магазинов, мягко говоря, невелика. Да и оснащенность банковских отделений там оставляет желать лучшего. Все это может создать определенные трудности, и, безусловно, возникнет необходимость во второй карте. А ведь, по предварительным оценкам, тарифы на использование карт «Мир» будут рыночными, и для бюджетников, а в особенности пенсионеров, это будет финансово ощутимым.