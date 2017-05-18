На ремонте трассы Омск-Тара сэкономят 50 миллионов
Управление дорожного хозяйства Омской области подвело итоги двух крупных аукционов на ремонт областных автотрасс.
Управление дорожного хозяйства Омской области подвело итоги двух крупных аукционов на ремонт областных автотрасс.
Работы в Любинском районе на участке трассы «Омск-Тара» длиной 19 километров проведет ДРСУ № 6 из Калачинска. Начальная цена контракта была 196,6 млн рублей, и ради победы предприятие пошло на серьезную скидку, согласившись сделать ремонт почти на 50 млн дешевле — за 147,4 млн рублей.
По данным системы мониторинга закупок
Однако «СтройТраст» (владелец Арман Акопян) сумел выиграть другой крупный контракт УДХ — на ремонт 22-километрового участка трассы Омск — Муромцево — Седельниково в Омском районе. Заказчик выставил максимальную цену закупки в 238,7 млн. Итоговая цена, объявленная фирмой Акопяна — 212 млн, то есть на 11,2 процента дешевле.
Еще меньше предлагали ООО «Жилстрой» и ООО «Панорама» — 181,4 и 182,6 млн рублей соответственно, но их заявки признали несоответствующими условиям тендера. Также на торгах состязались еще три фирмы, предложения которых оказались менее выгодными, чем у «СтройТраста» — «Промтех Инжиниринг» (215,5 млн), «Сибирский региональный союз» (219,5 млн) и СПК «Дорстрой» (233,9 млн).