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10:29 (мск), источник: СуперОмск

На ремонте трассы Омск-Тара сэкономят 50 миллионов

Управление дорожного хозяйства Омской области подвело итоги двух крупных аукционов на ремонт областных автотрасс.

Работы в Любинском районе на участке трассы «Омск-Тара» длиной 19 километров проведет ДРСУ № 6 из Калачинска. Начальная цена контракта была 196,6 млн рублей, и ради победы предприятие пошло на серьезную скидку, согласившись сделать ремонт почти на 50 млн дешевле — за 147,4 млн рублей.

По данным системы мониторинга закупок IST-Budget, также в торгах участвовали ООО «СтройТраст» (предложили чуть больше ДРСУ № 6 — 148,4 млн), московский «Промтех Инжиниринг» (160,2 млн), «Дорожная строительная компания (178,8 млн) и ООО «СФ Континент» (195,5 млн).

Однако «СтройТраст» (владелец Арман Акопян) сумел выиграть другой крупный контракт УДХ — на ремонт 22-километрового участка трассы Омск — Муромцево — Седельниково в Омском районе. Заказчик выставил максимальную цену закупки в 238,7 млн. Итоговая цена, объявленная фирмой Акопяна — 212 млн, то есть на 11,2 процента дешевле.

Еще меньше предлагали ООО «Жилстрой» и ООО «Панорама» — 181,4 и 182,6 млн рублей соответственно, но их заявки признали несоответствующими условиям тендера. Также на торгах состязались еще три фирмы, предложения которых оказались менее выгодными, чем у «СтройТраста» — «Промтех Инжиниринг» (215,5 млн), «Сибирский региональный союз» (219,5 млн) и СПК «Дорстрой» (233,9 млн).

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