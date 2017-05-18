Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году

ИА «Башинформ» ранее сообщало, что по поручению главы Башкортостана Рустэма Хамитова в целях реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года принят проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году».

Как уточнили в Правительстве РБ, согласно документу, повышение зарплат коснется следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:

учителей школ — до 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;.

педработников детских садов до 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в РБ;.

педагогов дополнительного образования детей до 95 процентов от средней заработной платы учителей в РБ;.

преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования до 95 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.

преподавателей высшего профессионального образования до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;.

работников культуры до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.

научных сотрудников до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;.

врачей до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.

среднего медперсонала до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.

младшего медперсонала до 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.

социальных работников до 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ.

Принимаемые меры позволят повысить благосостояние более чем 142 тысяч работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения.