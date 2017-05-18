Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году
УФА, 18 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году.
УФА, 18 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году.
ИА «Башинформ» ранее сообщало, что по поручению главы Башкортостана Рустэма Хамитова в целях реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года принят проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году».
Как уточнили в Правительстве РБ, согласно документу, повышение зарплат коснется следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:
Принимаемые меры позволят повысить благосостояние более чем 142 тысяч работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения.