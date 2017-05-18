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10:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году

УФА, 18 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Стало известно, каким категориям работников бюджетной сферы Башкирии повысят зарплату в этом году.

ИА «Башинформ» ранее сообщало, что по поручению главы Башкортостана Рустэма Хамитова в целях реализации указов Президента России от 7 мая 2012 года принят проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году».

Как уточнили в Правительстве РБ, согласно документу, повышение зарплат коснется следующих категорий работников учреждений бюджетной сферы:

  • учителей школ — до 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;.
  • педработников детских садов до 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в РБ;.
  • педагогов дополнительного образования детей до 95 процентов от средней заработной платы учителей в РБ;.
  • преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования до 95 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.
  • преподавателей высшего профессионального образования до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;.
  • работников культуры до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.
  • научных сотрудников до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ;.
  • врачей до 180 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.
  • среднего медперсонала до 90 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.
  • младшего медперсонала до 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.
  • социальных работников до 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;.
  • педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в РБ.

Принимаемые меры позволят повысить благосостояние более чем 142 тысяч работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания населения.

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