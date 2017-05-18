Севастополь готовится приступить к проектированию онкодиспансера за 3,5 млрд рублей — Овсянников

«Мы прошли технико-ценовой аудит нашего онкологического диспансера — это 3,5 млрд рублей. Мы доказали такую стоимость. Это будет полноценный современный комплекс, и уже в скором времени мы приступаем к проектированию этой больницы», — сказал он.

Строительство онкодиспансера на 150 мест в Севастополе предусмотрено Федеральной целевой программой. Изначально на него была заложены средства в объеме 750 млн рублей. Но экспертная оценка показала, что стоимость объекта составит около 3 млрд рублей.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее генеральный директор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко заявил, что реализовать проект онкодиспанесера можно при объединении усилий Крыма и Севастополя.